BCP: ¿por qúe continúan los reportes de caídas en la plataforma del banco?

A través de un comunicado en sus redes sociales, el Banco de Crédito del Perú (BCP) informó a sus usuarios que este martes tuvo una nueva caída en las operaciones de su banca móvil, debido a que está presentando intermitencia en su sistema. Asimismo, la entidad bancaria pidió la comprensión del caso y aconsejó realizar sus operaciones mediante los agentes BCP y Yape.

“Estamos presentando intermitencias con la Banca Móvil BCP. Nuestro equipo está trabajando para solucionarlo”, señalaron.

Bcp comunica a sus usuarios que siguen con problemas en su banca móvil. Foto: captura.

Cabe señalar que, el lunes, la compañía comunicó que los canales digitales del BCP (Banca Móvil, Yape, Banca por Internet y Telecrédito) tenían dificultades para operar, y atendieron hasta las 7 p. m. a nivel nacional.

Sin embargo, los clientes han expresado mediante redes sociales su molestia con la falta de sistema virtual, luego de que la empresa compartió el primer comunicado de falla en su Facebook y Twitter.

¿A qué se debe la saturación de sistema del BCP?

Consultado para esta nota, Erick Iriarte, coordinador de la Meta sobre Marco Regulatorio de Sociedad de la Información del Plan eLAC, nos explica las posibles causas de la caída de la red del Banco de Crédito del Perú. “En principio, aún no se sabe cuál el principal motivo de los problemas ocurridos con el BCP, pero hay diversos factores que podrían calzar con los incidentes”.

1. El software ha tenido una sobrecarga de usuarios: esto pasa por un motivo de capacidad de infraestructura , es decir, tenían capacidad para 100 personas y ahora son 200 usuarios los que la utilizan.

2. Las herramientas del BCP y los dispositivos móviles: la actualización del software de las aplicaciones de la entidad bancaria se actualiza frecuentemente; en algunos casos, la nueva versión no es compatible con algunos dispositivos móviles por características que no calzan con el nuevo formato. Esto causa acceso denegado del usuario a la app.

3. Crecimientos temporales: cada fin de mes, una app bancaria, usualmente, va tener operaciones con más frecuencia, lo que causa saturación a la red.

¿Afecta directamente la caída de operaciones web del BCP a la economía peruana?

“La comunidad de los usuarios traslada la confianza a que siempre estará operativo, sin embargo, como todo sistema informativo, no todo el tiempo estará funcionando, como consecuencia de problemas que pueden pasar al momento. Debido a esta perspectiva, salvo que haya una responsabilidad directa del BPC, no hay una afectación total al ecosistema en conjunto, ya que todos los usuarios no son afectados a la misma vez”, señaló Iriarte para La República.