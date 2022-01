Bloqueo en corredor minero: Ccapacmarca exige visita de Pedro Castillo

Desde la madrugada de ayer jueves, los pobladores del distrito de Ccapacmarca, ubicado en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, iniciaron un paro indefinido y bloquearon un tramo del corredor minero.

Los manifestantes colocaron piedras y palos para impedir el paso de las unidades de la minera MMG Las Bambas que transitan por la vía.

Vale precisar que las localidades que iniciaron esta medida de protesta son Ccapacmarca, Huascabamba, Sayhua y Tahuay, y estas no han llegado a ningún acuerdo con el Gobierno. Incluso, alegan tener una plataforma de lucha que difiere al de las comunidades que sí se reunieron y firmaron una serie de acuerdos con MMG Las Bambas y el Ejecutivo.

Pedro Castillo o nadie

En diálogo con La República, la presidenta del Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Ccapacmarca, Judith Cjuno, señaló que, al haber perdido todo tipo de comunicación con el Gobierno, además de la fallida reunión con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, el pasado 17 de enero, las comunidades optaron por obstruir la ruta.

Es más, Cjuno fue tajante en señalar que esta vez no aceptarán a Vásquez en futuras reuniones, sino al propio presidente Pedro Castillo, pues la premier “no estaría informando” al mandatario la realidad del conflicto.

Señaló que, incluso durante las protestas de ayer, funcionarios de la PCM llegaron hasta Ccapacmarca para conversar; sin embargo, las comunidades no aceptaron a los intermediarios.

Priorizar efectos nocivos para el ambiente

Cjuno reiteró que exigen la derogatoria de la Resolución Ministerial N° 372-2018–MTC que reclasificó como vía nacional dicha carretera vecinal sin previa consulta a las comunidades, pero también piden que sean incluidas como áreas de influencia social y ambiental, entre otros, pues señalan que, a pesar de que sufren la contaminación ambiental, la empresa minera no ha hecho ninguna inversión en proyectos y, por el contrario, sus cultivos son afectados por la polvareda.

A su turno, Luis Huamaní, otro de los dirigentes del frente de defensa, refirió que el paro indefinido que han iniciado las cuatro comunidades solo se levantará cuando el presidente Pedro Castillo llegue a la zona, pues señala que han dejado de creer en la premier .

“La población ha determinado (la medida). No importa un mes, dos meses o tres meses, (se continuará con el paro indefinido) hasta que se solucionen nuestras demandas”, agregó.

Asimismo, refirió que no permiten el paso de ningún vehículo que esté relacionado con la empresa minera MMG Las Bambas, aunque precisó que no ocurre lo propio con vehículos particulares; además que se dará facilidades a ambulancias e incluso los patrulleros de la policía.

Finalmente, Huamaní enfatizó que no quieren coches encapsulados, sino que MMG se haga responsable “del perjuicio que genera”.

Paro agrario de Cusco fue anunciado con varios días de anticipación, pero diálogo no se efectuó. Foto: Facebook/El reportero Chumbivilcas

Ausencia en reuniones se dio por contagio de autoridades

El ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, señaló que el nuevo bloqueo en el corredor minero del sur se ha dado porque “lo único que están observando (las comunidades) es que quieren una nueva reunión”.

En ese sentido, recalcó que no han podido asistir las autoridades designadas para el diálogo -como la premier Mirtha Vásquez y el viceministro de Minería, Jorge Chávez- tras haberse contagiado de COVID-19.

“Por la COVID-19 que ahora tienen nuestras autoridades no pueden ir a la reunión, les ha mortificado. Yo me imagino que se ha hecho la justificación debida y no han entendido eso, pero en el transcurso del día debemos explicarles bien y solucionar ese problema”, anotó.