Graña y Montero: acciones siguen en caída libre

Las declaraciones que viene dando Jorge Barata no solo ha dado repercusiones políticas, sino también económicas, luego que este miércoles se confirmara que Graña y Montero recibiera soborno por parte de la empresa Odebrecht en el Perú, como consecuencia trajo una caída de -13,04% en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Sin embargo no solo se vio afectada sus acciones a nivel nacional. Y es que en la Bolsa de Nueva York (Wall Street) registró su punto más bajo este miércoles a las 10:14 a.m. (hora peruana) ya que tuvo una caída de -10,71% en la bolsa de Wall Street, cotizándose cada acción a US$ 3.32.

Con el pasar de los minutos (11:45 a.m.) el mercado bursátil de la empresa constructora pasó a -8.47%, teniendo un valor de US$ 3.35 cada acción en la Bolsa de Nueva York.

Cabe señalar que esta mañana, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció la cancelación del contrato para la construcción de la Vía Expresa Sur que iba a ser realizada por la empresa GyM.