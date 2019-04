Mipymes carecen de facilidades tributarias para financiarse

El 70 % de las Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) no cuenta con acceso a financiamiento de entidades bancarias, de acuerdo a Estudio legal y tributario sobre el mercado de valores como fuente de financiamiento a Mipymes, elaborado por Vodanovic Legal.

El informe señala que las Mipymes formales emplean en el Perú el 59,9 % de la Población Económicamente Activa (PEA); sin embargo, su acceso a créditos bancarios es limitado debido a las altas tasas de interés que les aplican, al ser empresas con calificación de riesgo alta.

Esta situación hace que solo el 30 % del total de las Mipymes tenga acceso a los créditos bancarios y el restante acuda al sector informal o busque invertir en el Mercado de Capitales. Aunque algunas empresas, incluso, no consiguen financiamiento y terminan quebrando.

Para Ljubica Vodanovic, socia y fundadora de Vodanovic Legal, la principal razón por la que las Mipymes no acceden a financiamiento en el Mercado de Capitales es que los bancos no les cobran el Impuesto General a las Ventas (IGV) a las Mipymes, a diferencia del Mercado de Capitales, por lo que no lo toman como una opción.

La especialista opinó que en el Perú no se debería cobrar el IGV a las Mipymes que deseen acceder a un crédito, para que ofrezcan el mismo trato que una entidad bancaria, algo que viene ocurriendo en países como Colombia y Chile.

“Los dos mercados financieros (bancos y Mercado de Capitales) deben estar igualados. Pero también los empresarios tienen que tener educación financiera, pues muchas veces no conocen cómo obtener valores, y el Mercado de Valores les da la posibilidad de tener un financiamiento ad hoc que no se aprovecha por falta de información”, señaló.

Informalidad

El estudio también aclaró que la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en países en desarrollo es crucial, pero encuentran como barrera a la informalidad.

Precisamente, la informalidad es común en los países en desarrollo, dado que el camino hacia la formalización muchas veces es considerado engorroso, oneroso y poco atractivo por las barreras culturales, legales y económicas que existen y afectan al financiamiento de las Mipymes.

Estos son los impedimentos que encontraron los empresarios: el temor a exponer su información financiera, la falta de fomento de programas de inclusión social, la poca difusión de alternativas de financiamiento existentes, la alta tasa de informalidad, los altos costos financieros por representar mayor riesgo, el bajo nivel de sofisticación de las Mipymes y el poco conocimiento de los beneficios. ❖

Mipymes en riesgo