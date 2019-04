Cyber Wow: ¿Qué hacer si eres víctima de una estafa virtual?

Las compras por internet se incrementan cada año y, lamentablemente, también las estrategias de estafadores para robar datos personales. No obstante, existen mecanismos para detectar un posible fraude de forma oportuna, así como recomendaciones para saber cómo actuar ante una mala experiencia.

Según Augusto Linares, socio y abogado penalista de Estudio Linares Abogados, existen tres pasos para saber cómo reconocer si fuimos víctima de un delito de estafa virtual y cómo denunciarlo:

Prevención

1. Cobro indebido de la tarjeta: En estas fechas es común que muchas compras se realicen a través de portales de internet mediante el uso de tarjetas de crédito, sin embargo y aun cuando este medio de pago facilita las transacciones, también es posible que ello pueda ser aprovechado por delincuentes para realizar ilegales cargos por consumos no realizados.

“Si se carga un consumo a la tarjeta de un cliente que no contrató el servicio, el delito que se comete es fraude informático, ello debido a que el delincuente se vale de la interferencia al sistema informático para lograr su objetivo. En esos casos, la Ley N° 30096 prevé una pena no menor de 3 años, ni mayor de 8 años", sostiene Augusto Linares de Estudio Linares Abogados.

Ante esta situación, Linares recomienda revisar siempre la política de privacidad de la página dónde realizaremos la compra y verificar qué datos personales van a recopilar, dónde los van a almacenar y sobre todo para que los van a utilizar.

2. Recibir un producto falsificado: Del mismo modo, éstas compras vía online o a través de tarjetas de crédito generará una nueva oportunidad de fraude para los delincuentes, quiénes aprovechan la popularidad de algunas marcas para falsificar sus productos y venderlos como si fueran originales. Ya se han reportado este tipo de fraudes de forma internacional en el Black Friday, donde los delincuentes cibernéticos incluso crean páginas web que replican a la real.

La mayoría de veces, el comprador online descubre que ha sido víctima del engaño cuando ya ha efectuado el pago y recibe el producto en casa, comprobando que no era lo que él había adquirido, pese a que pagaron el precio de un producto original. “Para prevenir estos casos es necesario que durante el Cyber Wow, el cliente se asegure que la página donde realiza las compras cuente con un icono con forma de un candado en la barra de estado de seguridad. Puedes hacer click en el candado para ver la identidad de la página web y comprobar su autenticidad”, explica Linares.

Según el código penal peruano, suplantar la identidad de una persona jurídica configura como delito y ésta conducta se encuentra sancionada por el artículo 9 de la Ley 30096 con una pena no menor de 03 ni mayor de 05 años.

3. Producto no entregado: La mayoría de los portales de compra por internet ofrecen información a sus clientes antes de realizar el pago, acerca de la fecha en la llegará el producto, así como el lugar de entrega, si ya venció dicho plazo y no recibes ninguna respuesta, es probable que hayas sido víctima de una estafa cibernética.

Para Augusto Linares, Socio de Estudio Linares Abogados, si nunca recibiste el producto adquirido vía online por el cual autorizaste un cargo en tu tarjeta de débito o crédito y el proveedor no se vuelve a comunicar contigo, probablemente hayas sido víctima de un fraude informático cuya pena es no menor a 1 año ni mayor a años, siempre y cuando no exista agravantes.

Por último, el Dr. Linares Muñoz advierte que en casos como estos, los consumidores tienen dos opciones: denunciar el hecho ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno de la jurisdicción donde se cometió el delito o hacer lo propio ante la División de Investigación de Alta Tecnología (Divindat), quienes darán inicio a las investigaciones correspondientes para rastrear e identificar el IP de la computadora del falso vendedor.