según Del solar, no se retrocederá en ley antielusiva

La norma antielusiva va. El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, aseguró que el Gobierno no retrocederá en la aplicación de la ley que evitará que los contribuyentes, principalmente grandes empresas, abusen del sistema de tributación.

"Hay detalles que tengo que ver con cuidado porque acabo de asumir y es un tema delicado, pero por supuesto que la ley antielusiva va. Nuestro país se va a fortalecer contra mecanismos que se han venido utilizando para que las arcas del Estado se empobrezcan. Eso debe cambiarse", sostuvo el jefe del gabinete.

Como se recuerda, en el Perú la norma antielusiva está suspendida desde el 2014 por decisión del Congreso. Su activación dependerá de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emita en los próximos días un decreto supremo que establezca su reglamentación con los requisitos de forma y fondo para su habilitación.

Para el abogado tributarista Jorge Picón, la aplicación de dicha norma podría aumentar S/ 200 millones y hasta S/ 400 millones al año la recaudación tributaria. No obstante, señaló que si el Gobierno busca mejorar los ingresos al fisco, debe combatir el alto nivel de informalidad en el país, donde de cada 100 personas, solo 24 pagan impuestos.

En esa línea, Salvador del Solar –en entrevista para RPP– también indicó que el Estado, para brindar los servicios que para los ciudadanos son urgentes, necesita cobrar impuestos no solo a las grandes empresas. "[...] Un país con 72% de informalidad también necesita ampliar su base tributaria", agregó.

En ese sentido, dijo que el actual Gobierno está dando señales claras de que quiere hacer cambios importantes. Por ello indicó que el tema antielusión es fundamental así como acabar con la informalidad.

Asimismo, afirmó que nuestro país tiene una política económica sólida.

"No todo es gestión"

Por otro lado, en respuesta al presidente de la Confiep, Roque Benavides (quien criticó su designación), Salvador de Solar señaló que todas las críticas son válidas. "Lo que nos hace entender la crítica del presidente de la Confiep es que hay preocupación por la gestión. Que haya un premier que no sea un gestor no quiere decir que todo el gabinete no lo sea, no quiere decir que la economía del país no está bien manejada", sostuvo.

Luego, el jefe del gabinete agregó que, al gobernar, no todo es gestión. "Se debe fortalecer el contrato social con la población", sostuvo Del Solar.

Dudas empresariales

Si bien la norma antielusiva ha sido recibida positivamente por diversos especialistas e incluso por la Confiep, este gremio de empresarios considera que las modificaciones establecidas en el Decreto Legislativo 1422 ponen en incertidumbre a las empresas; esto a pesar de que aún no se debate en el Pleno.

Este DL fue emitido por el MEF en setiembre del 2018 en el marco de sus facultades, pero fue observada por la Comisión de Constitución del Congreso por ser, según ese grupo de trabajo presidido por la fujimorista Rosa Bartra, inconstitucional

"Tampoco tendría un impacto en la recaudación, como sí la tendría la lucha contra la informalidad, es decir, combatir la evasión", anotó Ramón Gálvez, miembro del Comité Tributario de la Confiep.

Al respecto, Juan Carlos Zegarra, del estudio Zuzunaga, Assereto & Zegarra abogados, señaló que la preocupación de las empresas se centra hoy en adecuarse a lo que establece el DL 1422, que hace modificaciones a la norma antielusiva, pues el 29 de marzo vence el plazo para que los directorios ratifiquen o modifiquen todos los actos de planificación tributaria que fueron realizados por la empresa desde el 2012, en el marco de la próxima aplicación de la norma antielusiva.

"Establece además que serán responsables solidarios los representantes legales de una empresa que participen directa o indirectamente en la planificación fiscal que califique como acto elusivo, en casos de dolo, negligencia grave o abuso de facultades", dijo Zegarra.

En ese sentido, el abogado subrayó que, para él, la norma tiene una falla técnica legislativa, pues no se establece cuál es la consecuencia del incumplimiento de las obligaciones impuestas por el MEF.

"Por un lado está la responsabilidad solidaria de los responsables legales, y por el otro la obligación del directorio. Por interpretación, se asume que un directorio sería responsable solidario si participa en el diseño y aprobación o la ejecución de los actos calificados como elusivos en la norma 16, pero justamente nadie sabe cuál es el alcance de la legislación fiscal y ese es un defecto de fondo", explicó.

Agregó que el MEF ya debería publicar el reglamento porque ahí deben establecerse los comportamientos que la Sunat considere que pueden ser elusivos. Por su parte, el MEF aún no adelanta una fecha. ❖

claves