Meta para exportaciones totales de este año es de US$ 52 mil millones

Edgar Vásquez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, informó que este 2019 la meta para las exportaciones totales será cerrar en US$ 52,000 millones, de los cuales US$ 14,000 millones corresponderían a las no tradicionales.

Sobre servicios, este año se busca llegar a US$ 8,000 millones. En ese sentido, Vásquez añadió que están trabajando en impulsar los emprendimientos que colaboren con el sector industrial.

También precisó que el 2018 cerró con la cifra récord de US$ 47,709 millones en exportaciones totales, registrando un alza en 7% en comparación al 2017.

Sobre las exportaciones no tradicionales, estas llegaron a US$ 13,233 millones el año pasado, siendo un total de 7.518 empresas las que exportaron sus productos y el 97% de este grupo se conformó por pequeñas y medianas empresas.

En el caso del sector agrícola, se posicionó en el top 20 de las exportaciones globales y alcanzó la cifra récord de US$ 5,860 millones, un 14,9% más que en el 2017.

En cuanto al sector pesca, también consiguió una cifra histórica con US$ 1,369 millones en envíos. Los principales destinos fueron España, Corea del Sur, Japón y Vietnam. En lo textil, el 2018 fue su segundo año de dinamismo y obtuvo US$ 1,400 millones.

Por su parte, el sector servicios consiguió US$ 7,500 millones, cifra 1% mayor que el 2017.❖