En una entrevista para el programa ‘Hablemos de Max’, Eduardo López Villarreal, representante del grupo mexicano ISLO y candidato ante Sunat para ser administrador de Universitario de Deportes, dio a conocer diversos detalles tanto de su vida como de lo deportivo, además de comentar por qué se interesó en un club peruano y sus planes a futuro para el equipo.

Cabe recordar que López Villarreal, actualmente, compite por el puesto con Franco Velazco y Miguel Ángel Torres, quienes también han presentado su equipo de trabajo. El mexicano también mandó un mensaje a los hinchas, de quienes espera su apoyo.

¿Qué dijo Eduardo López Villarreal?

"Nosotros entendemos la estructura y el sistema actual de Sunat, es por eso que estamos entrando, fuimos invitados para formar parte de, con gente peruana que piensa que podemos continuar este gran camino de éxito. Tengo un equipo, gente que nos va a acompañar más dentro de la operación. Venimos no a buscar ser acreedores, no buscar comprar el club, yo soy un enfermo del fútbol y quiero continuar el legado de la última administración por el Sunat. La gente no debería tener duda de qué va a pasar, nosotros llegamos a sumar, a gente como Jorge Fossati, García Pye, Álvaro Barco, nosotros vamos a sumar. Quiero formar parte de la familia y llevar a la 'U' a donde se merece", explicó López.

Sobre la continuidad de Antonio García Pye y Álvaro Barco

Al ser consultado sobre la continuidad del gerente deportivo Antonio García Pye y Álvaro Barco como director deportivo, López señaló que llegan con ganas de aprender de las personas que están en el club.

“Llegamos a aprender de la gente que está y después, dentro del diagnóstico y la evaluación, aportar nosotros lo que podamos para mejorar el club, que tenga la certeza Pye y Barco que llegamos a sumar, no llegamos a imponer, no llegamos a sustituir. El plan de viabilidad somos consciente de, es algo tremendo porque en Mexico lo vería inviable", agregó.

Eduardo López manda mensaje a los hinchas de Universitario

“Entendemos las dudas, esto es un sueño que queremos compartir, el lema de mi ciudad y de mi club es ‘el trabajo todo lo vence’ y eso es lo que llevaría como cultura al club, es un sueño, la identidad no cambiaría nunca, no vamos pensando en ser acreedores, vamos pensando en trabajar un periodo de 3 años y si hacemos bien las cosas ojalá que se prolongue a 6. Que no solo el club U, sino el fútbol peruano crezca. Quiero pertenecer a la familia y qué les puedo decir, para nosotros es increíble", finalizó el representante de ISLO.