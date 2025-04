Pese a que la mayoría de hinchas de Sporting Cristal pidieron la 'cabeza' del técnico Guillermo Farré luego de la derrota por goleada frente a UTC, el DT argentino seguirá al mando del equipo. Así lo confirmó el director deportivo del cuadro celeste, Gustavo Zevallos, quien ratificó públicamente el respaldo al estratega a pesar del mal momento.

"Él va a continuar en el club, acá nadie ha hablado de otra cosa, Guillermo seguirá siendo el técnico para los próximos partidos", reveló el directivo en diálogo con Ovación. Zevallos agregó que en la institución bajopontina se sienten "muy golpeados" por el inesperado traspié en Cajamarca, pero que ahora deben enfocarse en lo que viene, como el partido contra Bolívar en La Paz por la Copa Libertadores.

Guillermo Farré: "Me siento con fuerzas"

A su llegada a Lima luego de la humillante goleada que le propinó el Gavilán, Farré aseguró que "no piensa" en su posible salida del club y se quejó de que cuando los resultados son negativos resurgen los cuestionamientos, pero que no se valora la buena campaña que, en su opinión, hizo en el Torneo Clausura 2024, pese a que no fue campeón.

"Estamos trabajando. En dos días tenemos un partido importante. No estoy para pensar en eso (salida). Se hace eco en la forma que se perdió, así como también contra Palmeiras. Lamentablemente cuando el resultado es negativo se pone todo en tela de juicio. Entiendo que sea así", declaró.

"Me siento con las fuerzas de revertir porque sé que cuando propusimos cosas, fueron muy bien. No cortaría el proceso porque mi presencia en Cristal fue cuestionada desde el comienzo y el año pasado hice una campaña muy positiva, a tres puntos del campeón, siendo el equipo más goleador. No se ha valorado", añadió el técnico.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Bolívar?

El partido entre Cristal y Bolívar se jugará este miércoles 9 de abril, desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora boliviana), en el estadio Hernando Siles, de La Paz. El cotejo corresponde a la fecha 2 del grupo G en la Copa Libertadores 2025.