¿Cuándo empieza la LVBP 2025-2026? Fecha de inicio del béisbol venezolano, condiciones del campeonato y formato de la nueva temporada

La LVBP 2025-2026 se acerca. La nueva temporada del béisbol venezolano arrancará el día 15 de octubre, según el periodista Carlos Valmore Rodríguez. Tras un receso de varios meses, los Leones del Caracas, los Navegantes del Magallanes y el resto de equipos volverán al diamante para disputar el título, cetro que actualmente le pertenece a los Cardenales de Lara.

Normalmente, la temporada regular suele empezar cada mes de octubre en Venezuela y esta no sería la excepción. Sin embargo, el calendario no está definido, así que dicha información no ha sido reconfirmada. Por lo pronto, se conoce que la LVBP 2025-2026 se apegaría al formato de la edición anterior.

¿Cuándo empieza la LVBP 2025-2025? Fecha de inicio del béisbol venezolano

El 15 de octubre empieza la LVBP 2025-2026, según informó el periodista Carlos Valmore Rodríguez en su cuenta de X (antes Twitter). El comunicador reportó que se llevará a cabo un solo juego en el día inaugural.

Esta información, sin embargo, aún no ha sido confirmada por la LVBP. La propia Liga tampoco ha ratificado el calendario.

Sobre el día inaugural, El Emergente reportó que los Cardenales de Lara protagonizarán el primer juego de la temporada en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. El rival, entretanto, se definirá cuando se tenga el calendario.

Fecha de inicio de la LVBP 2025-2026. Foto: X

¿Cuáles serán las condiciones y el formato de la LVBP 2025?

Valmore Rodríguez informó lo siguiente sobre las condiciones y el formato de la LVBP 2025:

Se seguirá el mismo formato de la temporada anterior

Se disputarán 56 juegos en la temporada regular

Cada equipo podrá contar con seis importados

Con miras al round robin y la final, los equipos podrán realizar adiciones y sustituciones.

¿Qué se sabe del calendario de la LVBP?

Según lo informado por Carlos Valmore Rodríguez, Giuseppe Palmisano adelantó que aún se hacen ajustes en el calendario de la LVBP 2025-2026. El cronograma será publicado en las redes sociales de los organizadores.