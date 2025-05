Matt Carpenter deja el béisbol: fue 3 veces All-Star con Cardinals y disputó 14 temporadas en la MLB

Matt Carpenter, uno de los jugadores más recordados de los St. Louis Cardinals en las dos últimas décadas, se retira del béisbol profesional. El jugador de cuadro, campeón de la Liga Nacional en 2013 y seleccionado en 3 ocasiones al Juego de Estrellas de la MLB, hizo la revelación este miércoles 14 de mayo en el podcast Get in the Game de Sports Spectrum.

Carpenter, reconocido como un pelotero versátil y de madera oportuna, fue seleccionado en el Draft 2009 y debutó en 2011 con los St. Louis Cardinals, con quienes disputó 12 de sus 14 temporadas en las Grandes Ligas de béisbol. "Fui muy afortunado de jugar para algunas grandes organizaciones. Y fue una gran emoción poder vestir el logo de los Cardenales por muchos años", comentó en el citado programa a Scott Linebrick; exlanzador y compañero suyo.

Así fue la carrera de Matt Carpenter en la MLB

El texano no tardó en destacar con los pájaros rojos: tras jugar pocos partidos en 2011, despegó al año siguiente con promedios de .294 / .365 / .463 en 114 juegos. La temporada 2013 fue la mejor de su carrera: su promedio de bateo subió a .318 y se convirtió en líder de las Mayores en carreras (126), hits (199) y dobles (55), además de ser pieza clave en el campeonato de Liga Nacional y pase a la Serie Mundial de los Cardinals, ser seleccionado al All-Star y finalizar cuarto en la votación al MVP del Viejo Circuito.

Carpenter, quien jugó en las tres bases y en los dos jardines de los lados, volvió a ser seleccionado al Juego de Estrellas en 2014 y 2016 y siguió con St. Louis hasta el año 2021. Para el siguiente, firmó un contrato de ligas menores con los Rangers y poco después vistió el uniforme de los Yankees. Tras pasar el 2023 con los San Diego Padres, firmó un último contrato de una temporada con los Cardinals en 2024.

¿Por qué Matt Carpenter se retira del béisbol?

Aunque afectado por las lesiones, Matt tuvo una temporada 2024 con estadísticas destacadas, como un wRC+ de 95 en 157 juegos. Terminada la zafra y a la espera de opciones que no llegaron, el jugador sentía que había perdido tiempo valioso junto a su familia. "Dios me inculcó la idea de que era hora de volver a casa", sostuvo.

"¡Felicidades por una gran carrera, Matt! Ya sea en el campo o en la comunidad, representaste a nuestra ciudad con clase", expresaron los Cardenales de San Luis a través de sus redes sociales. En toda su carrera MLB, Carpenter alcanzó un promedio de bateo de .259, con 179 jonrones y 659 carreras impulsadas en 1.511 juegos disputados.