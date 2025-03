[RPC] JUEGO de Chiriquí vs Coclé EN VIVO HOY: hora, canal de TV y cómo va la serie final del Béisbol Juvenil 2025

Por Medcom GO, podrás ver la señal de RPC y seguir el partido de Chiriquí vs Coclé. Foto: composición LR/Fedebeis

RPC transmite el juego de Chiriquí vs Coclé EN VIVO HOY, 8 de marzo, por la gran final del Béisbol Juvenil 2025. Panamá volverá a paralizarse a partir de las 7.00 p. m., ya que los chiricanos podrían ponerse arriba por 2-0. No obstante, la Leña Roja no quiere dejar pasar la chance de volver a casa con un triunfo en el bolsillo.

La transmisión irá por RPC y otros canales de televisión. Sin embargo, la cobertura ONLINE GRATIS el juego de Chiriquí vs Coclé EN VIVO HOY la podrás seguir en La República Deportes.

¿A qué hora es el juego de Chiriquí vs Coclé HOY por Béisbol Juvenil?

Panamá: 7.00 p. m.

Colombia, Estados Unidos (Miami y Nueva York): 7.00 p. m.

México (centro), Nicaragua, Guatemala, Honduras: 6.00 p. m.

Brasil, Argentina, Chile: 9.00 p. m.

Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: 8.00 p. m.

España (peninsular): 1.00 a. m. (9 de marzo)

¿Dónde ver el juego de Chiriquí vs Coclé EN VIVO HOY?

En Panamá, RPC, TVMax y SerTV van a transmitir el segundo juego de la serie por televisión. Sin embargo, si prefieres el streaming, recuerda que también será posible mirar el choque por Medcom GO, TVN Pass y YouTube.

¿Cómo va la serie final del Béisbol Juvenil 2025?

Luego de ganar el juego 1 por un marcador de 5-4, Chiriquí lidera 1-0 la serie final del Béisbol Juvenil. El Gana'o Bravo supo golpear primero en el Remón Cantera, donde podría ampliar su ventaja por 2-0.