Juego del Magallanes vs Cardenales EN VIVO por TV: ¿dónde ver el partido de béisbol por el round robin LVBP 2025?

Magallanes puede empatar la serie particular ante Lara. Foto: composición LR/Fanáticos Cardenales

Todos los pormenores del juego del Magallanes vs Cardenales EN VIVO, por el cierre de la semana 3 del round robin de la LVBP 2025, los encuentras a continuación. Los Navegantes ya no pueden seguir dando pasos en falso: ganarle a Lara será providencial para acercarse el segundo lugar. No obstante, los crepusculares quieren llevarse la serie en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

¿A qué hora es el juego del Magallanes vs Cardenales por round robin LVBP?

A las 5.00 p. m. (de Venezuela) iniciará el juego del Magallanes vs Cardenales. La voz de play ball sonará a partir de los siguientes horarios en el resto de Latinoamérica y el mundo:

Rep. Dominicana, Puerto Rico: 5.00 p. m.

Colombia, Perú, Panamá, Cuba, USA (Miami): 4.00 p. m.

México (centro), Nicaragua, Honduras, USA (Texas): 3.00 p. m.

Chile, Brasil: 6.00 p. m.

USA (Los Ángeles): 1.00 p. m.

¿Dónde ver el juego de Magallanes vs Cardenales EN VIVO?

Según información de El Emergente, Televen y ByM Sport van a estar cargo de la transmisión del cotejo en toda Venezuela. Además, BeisbolPlay llevará las imágenes del choque por su señal de streaming.

Magallanes vs Cardenales HOY: ¿cómo va la serie particular?

La serie particular por el round robin la gana Cardenales por 2-1, luego de ganar los dos primeros juegos. Magallanes descontó en el último enfrentamiento, pero puede igualar las cosas.