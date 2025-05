Alianza Lima igualó 1-1 con Atlético Grau en un partido polémico

Alianza Lima ha dejado pasar una buena oportunidad en su lucha por el Torneo Apertura. En un partido donde hubo expulsados, polémicas y buenos goles, igualó 1-1 ante Atlético Grau que tuvo que hacer de local en el Estadio Nacional.

El elenco íntimo pasó muchas complicaciones durante la primera mitad, frente a un cuadro piurano que tuvo en Rodrigo Vilca, Rafael Guarderas, Raúl Ruidíaz y Neri Bandiera sus mejores armas en ataque.

El partido arrancó impreciso y sin opciones claras de gol, pero el argentino Bandiera aprovechó un blooper de Guillermo Viscarra. Un centro de Diego Soto no fue bien calculado por el golero boliviano que, en su intento por meter el puñetazo al balón, este se le pasó y Renato Rojas cabeceó para Bandiera (18’), quien de ‘palomita’ y casi debajo del arco puso el 1-0 parcial.

No sería hasta el minuto 42 cuando llegaría la polémica del partido. Hernán Barcos recibió un excelente pase de Guillermo Enrique para controlar y definir por encima del golero Patricio Álvarez. El juez Edwin Ordoñez fue llamado por el VAR tras una supuesta mano del “Pirata”, la cual no se observó con claridad, pero en su criterio no validó el tanto.

Para el complemento el ingreso de Kevin Quevedo le dio más movilidad en ataque lo cual complicó a la defensa del Grau. A poco del final, Barcos (85’) tuvo revancha y anotó el 1-1 final. Antes la acción había sido anulada por posición adelantada, pero tras trazar las líneas, se comprobó que el argentino estaba en línea.

El empate dejó un sabor amargo en tienda victoriana, que este jueves buscará revertir su situación en la Copa Libertadores ante Talleres en Córdoba (5:00 p.m.).