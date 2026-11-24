Miss Universo 2026 EN VIVO HOY vía YouTube: ver transmisión de la GRAN FINAL del Certamen de Belleza en Puerto Rico La gran final de Miss Universo 2026 se celebra este martes 24 de noviembre en Puerto Rico. Conoce a qué hora comienza en Perú, dónde ver la transmisión en vivo y quiénes son las favoritas para llevarse la corona.

La espera terminó. Este martes 24 de noviembre se realizará la gran final de Miss Universo 2026, certamen que reúne a 116 candidatas de diferentes países en San Juan, Puerto Rico. La edición número 75 del concurso internacional tendrá como escenario el Coliseo José Miguel Agrelot, donde las participantes buscarán destacar ante el jurado y conseguir el título que actualmente pertenece a la mexicana Fátima Bosch. La representante peruana, Luren Márquez, también competirá por un lugar entre las finalistas.

La ceremonia concentrará la atención de los seguidores de los concursos de belleza, que podrán seguir las presentaciones y el anuncio de la nueva reina a través de las señales y plataformas habilitadas para la transmisión. Entre las representantes que llegan con mayor expectativa figuran Venezuela, Puerto Rico, Filipinas, Francia y Colombia, según las predicciones de algunos missólogos.

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¿A qué hora es el Miss Universo 2026?

La gran final de Miss Universo 2026 comenzará a las 8.00 p. m. (hora peruana) de este martes 24 de noviembre. Los espectadores podrán conectarse desde una hora antes para seguir la cobertura previa y conocer los detalles de la ceremonia que se desarrollará en Puerto Rico.

Debido a las diferencias horarias entre los países de Latinoamérica, el inicio de la transmisión variará según la ubicación de cada espectador. En Puerto Rico, sede del concurso, la gala comenzará a las 9.00 p. m., mientras que en Perú coincidirá con las 8.00 p. m.

Estos son los horarios anunciados para seguir la final en distintos países de la región:

País Hora de inicio México (hora del centro), Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua 7:00 p. m. Perú, Colombia, Ecuador y Panamá 8:00 p. m. Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana 9:00 p. m. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil (Brasilia) 10:00 p. m.

Los horarios corresponden a la competencia principal y pueden variar en las coberturas previas de cada señal.

¿Cuándo es el final de Miss Universo 2026?

La ceremonia de coronación de Miss Universo 2026 se realizará este martes 24 de noviembre en Puerto Rico. El evento corresponde a la edición número 75 del concurso, una celebración especial que reunirá a 116 representantes internacionales en busca de la corona universal.

Las participantes llegan a esta instancia después de cumplir distintas actividades y pruebas del certamen. Entre ellas estuvieron la presentación de trajes nacionales, realizada el 21 de noviembre, y la competencia preliminar del 22 de noviembre, en la que las concursantes desfilaron en traje de baño y vestido de gala ante el jurado.

En el caso de Perú, Luren Márquez destacó con su traje típico denominado 'Oasis de Ica', una creación del diseñador Beto Pinedo que rindió homenaje a la Huacachina, las Líneas de Nasca y las tradiciones vitivinícolas de su región natal. La propuesta incorporó una estructura dorada inspirada en el sol y las dunas, además de elementos alusivos a la Vendimia.

La representante peruana también participó en las presentaciones preliminares de traje de baño y vestido de noche. Su desempeño será uno de los puntos de interés para el público nacional durante la noche de coronación.

¿Dónde ver el Miss Universo 2026?

Los seguidores del certamen podrán ver Miss Universo 2026 en vivo mediante las alternativas de transmisión anunciadas para esta edición.

Entre ellas figuran Telemundo, Universal+ y los canales oficiales de YouTube de Miss Universo y Telemundo, según la disponibilidad de cada señal en el país.

Desde Perú, los espectadores podrán seguir la competencia a partir de las 8.00 p. m. a través de las opciones habilitadas para Latinoamérica.

Para buscar la transmisión por YouTube, se puede ingresar a la plataforma y localizar los canales oficiales de Miss Universe o Telemundo. Es importante comprobar que el contenido corresponda a la final del martes 24 de noviembre y que la emisión esté disponible para la región.

Miss Universo 2026: favoritas del concurso de belleza

A pocas horas de la coronación, varias representantes aparecen entre las principales favoritas de los especialistas y seguidores de los certámenes internacionales. Venezuela, Puerto Rico, Filipinas, Francia y Colombia figuran entre los países con mayor presencia en las predicciones previas a la final.

Una de las selecciones más comentadas fue la del preparador de reinas Osmel Sousa, quien mencionó a cinco candidatas en su lista de favoritas: Venezuela, Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico.

Entre las participantes que concentran mayor atención destacan:

Clara Vegas Goetz (Venezuela): aparece en diferentes pronósticos especializados y forma parte de las candidatas con mayor respaldo entre los seguidores del concurso.

aparece en diferentes pronósticos especializados y forma parte de las candidatas con mayor respaldo entre los seguidores del concurso. Jennifer Barreto (Puerto Rico): la representante de la sede del certamen ha generado expectativa por competir ante el público local y contar con el apoyo de los seguidores puertorriqueños.

la representante de la sede del certamen ha generado expectativa por competir ante el público local y contar con el apoyo de los seguidores puertorriqueños. Bea Millan-Windorski (Filipinas): figura entre las concursantes más mencionadas en las predicciones previas a la coronación.

figura entre las concursantes más mencionadas en las predicciones previas a la coronación. Garance Authié (Francia): también integra la selección de favoritas mencionada por Osmel Sousa.

también integra la selección de favoritas mencionada por Osmel Sousa. Georgia Waddington (Nueva Zelanda): forma parte de la lista de cinco candidatas destacadas por el preparador venezolano.

La presencia de estas participantes en los pronósticos no garantiza su clasificación ni determina el resultado final. La decisión dependerá del desempeño de las concursantes durante la gala y de la evaluación del jurado.

Por su parte, Luren Márquez buscará representar al Perú de la mejor manera y avanzar en las rondas de selección. La modelo iqueña llega a la noche decisiva después de mostrar una propuesta de identidad nacional en el desfile de trajes típicos y completar las presentaciones preliminares de la competencia.