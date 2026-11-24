Vladimiro Montesinos: abogado revela que el exsesor de Alberto Fujimori “está perdiendo la vista” Montesinos enfrenta una solicitud de arresto domiciliario por su condena a 20 años por el caso de los sobres bomba. Según el abogado Carlos Mariluz Quijano, el exasesor del régimen fujimorista sufre de "otras enfermedades móviles".

El exasesor busca salir de la cárcel con una ley que permite que los mayores de 80 años años cumplan arresto domiciliario. Foto: Composición/LR

El exasesor busca salir de la cárcel con una ley que permite que los mayores de 80 años años cumplan arresto domiciliario. Foto: Composición/LR

El abogado Carlos Mariluz Quijano informó que Vladimiro Montesinos, exasesor del expresidente Alberto Fujimori, "está perdiendo la vista" en medio de su reclusión en la Base Naval del Callao.

Durante la audiencia en la que se evalúa el pedido para que el exasesor cumpla bajo arresto domiciliario su condena de 20 años por el caso de los sobres bomba, el letrado señaló que existen informes médicos que acreditan el deterioro físico de su patrocinado.

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"Hay deterioro emocional, sí hay informes. Sí, está perdiendo la vista (...) Eso y otras enfermedades móviles", respondió Mariluz Quino ante el juez Reli Callata Vargas al ser consultado si su pedido de arresto domiciliario incluye que la salud de Montesinos sea tratada fuera del centro penitenciario.

De acuerdo con Infobae, la defensa de Montesinos busca acogerse a la Ley 32181, que establece que los reclusos mayores de 80 años puedan cumplir su sentencia en su domicilio o con restricciones. El abogado Mariluz Quijano sostuvo que anteriormente el Poder Judicial ha aplicado dicha norma en otros sentenciados, como en el caso del militar en retiro Wilfredo Mori por el caso Masacre de Accomarca.

Por su parte, la defensa legal de las víctimas y la Fiscalía de Derechos Humanos han rechazado la solicitud y pidió al ente judicial rechazar la solicitud. Tras la exposición de los alegatos, la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria dejó el pedido al voto.

El caso sobres bomba

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, en 1991, Vladimiro Montesinos habría dispuesto el envío de sobres cargados con explosivos a distintas personas identificadas como opositoras al régimen. Estos ataques ocasionaron la muerte de la periodista Melissa Alfaro Méndez y del ciudadano Víctor Hugo Ruiz León.

Estos sobres bomba, detalla el Ministerio Público, formaron parte de una política de la dictadura para "combatir el terrorismo, dirigida a eliminar a quienes consideraban defensores de los derechos humanos de los terroristas o que tuvieran vínculos terroristas".

Por estos hechos, Montesinos Torres fue condenado como autor mediato del delito de homicidio calificado, mientras que Penas Sandoval recibió la misma condena en calidad de autor directo, por las muertes de Alfaro y Ruiz.

Asimismo, ambos fueron acusados por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa contra el defensor de derechos humanos Augusto Zúñiga Paz, el entonces parlamentario Ricardo Letts Colmenares y el periodista Carlos Arroyo Reyes.