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Pablo Guede sobre polémica pelea con Hernán Barcos: "Ojalá que alguna vez salga la verdad"

Luego de imponerse ante Cienciano en Matute, el entrenador de Alianza Lima habló sobre el cruce que tuvo con el goleador argentino en el Alberto Gallardo.

Pablo Guede y Hernán Barcos discutieron durante la derrota 3-2 de Alianza Lima. Foto: composición LR/Inka Digital TV/L1 Max
Pablo Guede y Hernán Barcos discutieron durante la derrota 3-2 de Alianza Lima. Foto: composición LR/Inka Digital TV/L1 Max
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El cruce entre Pablo Guede y Hernán Barcos generó diversas reacciones. Luego de la derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal, los protagonistas decidieron no manifestarse sobre el polémico episodio en el Alberto Gallardo.

Sin embargo, en la conferencia de prensa posterior a la victoria contra Cienciano, la prensa le consultó por este suceso al entrenador del conjunto blanquiazul.

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Pablo Guede sobre pelea con Hernán Barcos

“Sobre lo que pasó, solo espero que en algún momento, de todo lo que opinaron, dijeron y me mataron… Yo sé que estuve mal y no debí reaccionar de esa manera. Soy un profesional, mi carrera me avala. En 14 años solo me expulsaron cuatro veces de una cancha. Me fui muy tranquilo, hasta lo felicité al entrenador de ellos, y me empecé a reír porque sin querer, de una forma cariñosa, le toqué la pelada y me fui riéndome”, indicó.

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En ese sentido, Pablo Guede habló sobre el motivo de su reacción; no obstante, dejó en claro que no brindará detalles de lo acontecido con Hernán Barcos por un tema de códigos.

“Lo único que espero es que alguna vez digan la verdad de lo que pasó, asumiendo que yo me equivoqué. Ojalá que alguna vez salga la verdad: yo no la voy a contar porque tengo códigos. Yo dije que lo que queda en la cancha se termina ahí (…). Cuando se enteren o sepan la verdad de lo que pasó, me gustaría escucharlos si reaccionarían como yo”, finalizó.

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¿Cómo van Alianza Lima y Sporting Cristal en el Clausura?

Sporting Cristal se ubica en la cima del Torneo Clausura, mientras que Alianza Lima subió al quinto lugar.

PosiciónEquipoPJDFPTS
1Sporting Cristal15+1731
2Sport Huancayo15+831
3Universitario14+1130
4Deportivo Garcilaso15+1228
5Alianza Lima15+728
6Alianza Atlético15+128
7Melgar15+826
8Juan Pablo II15+825
9Sport Boys14+624
10Cusco FC14+524
11Atlético Grau15-618
12Cienciano15-317
13Comerciantes Unidos15-115
14Los Chankas15-1613
15ADT15-1212
16CD Moquegua15-1211
17FC Cajamarca15-1611
18UTC*15-150

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