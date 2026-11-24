Senegal es campeón de la Copa Africana de Naciones: TAS revoca fallo a favor de Marruecos y devuelve el título Luego de casi un año, el Tribunal de Arbitraje Deportivo anuló el triunfo administrativo de Marruecos y confirmó la victoria de Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) restituyó este martes 24 de noviembre de 2026 a Senegal el título de la Copa Africana de Naciones 2025, tras revocar la decisión que había declarado campeón a Marruecos.

La resolución acogió el recurso de la Federación Senegalesa de Fútbol y dejó sin efecto el marcador administrativo de 3-0 que había otorgado la Confederación Africana de Fútbol (CAF) a Marruecos. Con esta decisión, el seleccionado liderado por Sadio Mané recupera la corona que había ganado en la cancha.

TAS le devuelve la Copa Africana a Senegal

El tribunal concluyó que el árbitro no cometió un error de derecho al permitir que el encuentro continuara después de que varios futbolistas senegaleses abandonaran temporalmente el campo. Ese análisis fue central para anular la resolución de la CAF, que había cambiado el resultado deportivo y proclamado campeón al equipo marroquí.

La Federación Senegalesa de Fútbol apeló el fallo de la CAF el 25 de marzo de 2026 y pidió que se reconociera nuevamente la victoria obtenida durante el encuentro. De esta manera, los Leones de Teranga vuelven a contabilizar dos títulos de la Copa Africana de Naciones: el de 2021, ganado ante Egipto en la tanda de penales, y el de 2025, que había quedado en disputa tras la decisión disciplinaria.

¿Por qué le habían quitado el título de la Copa Africana a Senegal?

La Federación de Marruecos argumentó que el comportamiento del equipo senegalés influyó negativamente en el desarrollo del partido, lo que llevó a presentar un recurso ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF). En su defensa, afirmó que la decisión de sancionar un penal fue adecuada y que los acontecimientos posteriores alteraron el desenlace de una final que se encontraba en una etapa crucial.

La Junta de Apelación determinó que las acciones de Senegal se ajustan a los artículos 82 y 84 del reglamento, concluyendo que el equipo cometió una infracción que resultó en la pérdida del partido por incomparecencia. Así, el resultado se estableció como 3-0 a favor de Marruecos.