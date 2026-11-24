La Copa América otra vez fuera de Sudamérica: Estados Unidos volverá a ser sede y tendría nuevo formato Sudamérica tendrá que esperar para volver a albergar su tradicional torneo. Estados Unidos organizará el certamen continental por segunda ocasión consecutiva.

La Copa América 2028 se disputará en Estados Unidos, que recibirá el torneo por segunda ocasión consecutiva, tras la decisión adoptada por el Consejo de la Conmebol en una reunión realizada en Barranquilla. De esta manera, la tradicional competición de países sudamericanos volverá a jugarse en suelo norteamericano.

De acuerdo con el periodista Gastón Edul, el certamen presentaría un nuevo formato. "Confirmado: la Copa América 2028 se vuelve a jugar en Estados Unidos. La sede ya está establecida. El formato incluiría equipos de CONCACAF para hacer un torneo más largo", precisó.

Copa América 2028 tendría nuevo formato

La próxima edición contaría con modificaciones en el esquema de competencia, aunque todavía no se han detallado sus características. La posibilidad de sumar selecciones invitadas está sobre la mesa y apunta a ampliar la participación más allá de los equipos sudamericanos, como ocurrió en las dos ediciones anteriores organizadas en Estados Unidos.

En 2016 y 2024, el torneo reunió a 16 selecciones, incluidas invitadas de la CONCACAF. Para 2028 se evalúa incorporar representantes de esa confederación y también se ha mencionado la opción de convocar equipos de Asia. El nuevo formato podría extender la competencia, pero aún no se precisó cuántas selecciones participarían.

Estados Unidos ya organizó la Copa América en tres ocasiones si se cuenta la edición de 2028: las anteriores fueron la del Centenario, en 2016, y la de 2024. En ambas participaron selecciones invitadas de la CONCACAF, entre ellas México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Honduras, Haití y Canadá.

¿Cuándo fue la última vez que un país de Sudamérica organizó la Copa América?

El último país sudamericano que albergó la Copa América fue Brasil, en la edición 2021. En aquella ocasión, la selección argentina logró imponerse ante los locales gracias al tanto que anotó Ángel Di María en el mítico Maracaná.

Últimas sedes de la Copa América