Real Madrid vs PSV EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 5 de la Champions League 2026-27 El enfrentamiento por la quinta jornada de la Champions League entre los equipos de Real Madrid y PSV se disputará en el estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs PSV EN VIVO juegan HOY martes 24 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por la Champions League. El partido se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras la victoria de visita por 3-2 ante AEK, el cuadro dirigido por José Mourinho recibirá a PSV en uno de los duelos más llamativos de la jornada. Por el lado neerlandés, cayó 2-1 ante Club Brujas en su partido más reciente en el torneo y está obligado a ganar para escalar posiciones.

Canal para ver Real Madrid vs PSV

El partido entre Real Madrid y PSV, por la Champions League, será transmitido por la señal de ESPN y por la plataforma Disney+ Premium.

Horarios por país del partido Real Madrid vs PSV

El duelo entre Real Madrid y PSV se disputará este martes 24 de noviembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Estadio donde se juega el partido Real Madrid vs PSV

Real Madrid y PSV disputarán este encuentro en el estadio Santiago Bernabéu. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 83.000 espectadores.

Pronóstico de Real Madrid vs PSV

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Real Madrid sobre PSV.

Betsson: gana Real Madrid (1,16), empate (9,20), gana PSV (15,00)

Betano: gana Real Madrid (1,18), empate (7,80), gana PSV (13,00)

Caliente: gana Real Madrid (1,16), empate (8,50), gana PSV (15,50)

Bet365: gana Real Madrid (1,17), empate (9,00), gana PSV (11,00)

1XBet: gana Real Madrid (1,21), empate (8,60), gana PSV (13,70)

Doradobet: gana Real Madrid (1,20), empate (8,00), gana PSV (11,00).

Alineaciones Real Madrid vs PSV: posibles formaciones

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Camavinga; Diomandé, Vinícius Jr, Díaz y Mbappé.

Courtois; Valverde, Militao, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Camavinga; Diomandé, Vinícius Jr, Díaz y Mbappé. PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Fernández; Perisic, van Bommel, Mijnans y Til.

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