Hernán Barcos sobre mensajes de sus excompañeros de Alianza Lima tras pelea con Pablo Guede: "Es mirar quién es quién" El delantero de Cristal decidió romper su silencio tras el polémico episodio que protagonizó con el técnico. El 'Pirata' tampoco fue ajeno a las publicaciones de algunos exjugadores de Alianza.

Hernán Barcos y Pablo Guede protagonizaron un polémico episodio durante el triunfo de Sporting Cristal ante Alianza Lima. El delantero argentino fue increpado por el entrenador blanquiazul en las instalaciones del Alberto Gallardo.

Ante lo acontecido, algunos personajes como Wilmer Aguirre y Carlos Zambrano, que compartieron equipo con el Pirata en la institución victoriana, sorprendieron al publicar unos mensajes en redes sociales.

Hernán Barcos sobre mensajes de sus excompañeros

Al ser consultado sobre las expresiones de sus excompañeros victorianos, Hernán Barcos evitó explayarse.

"Es muy simple. Es mirar quién es quién. Quiénes se juntaron, quiénes hicieron algo y quiénes tiraron indirectas. Y quién soy yo; después, ustedes saquen sus propias conclusiones", manifestó en diálogo con RPP.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre la pelea con Pablo Guede?

"Es muy simple. Yo fui a saludar a Emiliano Papa, con quien compartí. Lo saludé, pero cuando me di vuelta veo a Pablo. Lo fui a saludar y no me da la mano. Le digo: ‘Pablo, a mí no me conocés’. Me empieza a insultar y decir cosas que no vienen al caso. Le digo que se tome un café conmigo y que me conozca (…). En ese momento me dice algunas cosas, pero no pasa nada, quedó ahí, son cosas del fútbol", confesó.

El goleador argentino aprovechó la ocasión para brindar detalles del careo que tuvo con Pablo Guede cerca a la zona de los vestuarios. Además, reveló la conversación que tuvo con el estratega.

"Cuando termina el partido, salgo y paso por la zona del túnel y estaba el staff de Alianza Lima. Los saludé por el cariño que tengo en los cinco años que convivimos. (…) De la nada viene corriendo Pablo y me dijo ‘pégame, pégame’. Le dije: ‘qué te voy a pegar, no te hice nada’ y me fui para atrás (…)", explicó.

"La esposa de Pablo Guede apareció de la nada, me acerqué, me presenté y le dije: ‘fui a saludar a su marido y el maleducado me sacó la mano, eso pasó. Quédese tranquila que yo no soy un maleducado y no le falto el respeto a nadie’, y me fui. Yo estaba con un compañero que fue testigo de todo lo que dije. Hoy se está diciendo que yo le falté el respeto a la esposa y de Guede y que por eso reaccionó", concluyó.