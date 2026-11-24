¡En el Top 30! Luren Márquez avanza en el Miss Universo 2026 y se acerca a la corona Luren Márquez mantiene vivo el sueño de traer la corona de Miss Universo 2026 a Perú. La candidata fue anunciada entre las 30 finalistas tras sorprender con su traje típico, inspirado en el oasis de Ica.

¡Perú sigue en competencia! Luren Márquez logró clasificar al Top 30 del Miss Universo 2026 durante la gran final del certamen, que se realiza este 24 de noviembre en Puerto Rico. La representante nacional superó el primer corte de candidatas y mantiene intactas sus aspiraciones de conquistar la corona.

Minutos antes del anuncio, la modelo de 27 años hizo su aparición en el escenario principal y presentó con orgullo al Perú ante millones de espectadores. En la revelación de las semifinalistas, Márquez fue incluida entre las 30 concursantes que continúan en carrera por suceder a la mexicana Fátima Bosch, ganadora de la edición 2025.

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Luren Márquez clasificó al TOP 30 del Miss Universo 2026.

Luren Márquez avanza al Top 30 en la final del Miss Universo 2026

Tras asegurar su pase al Top 30 del Miss Universo 2026, Luren Márquez compartió un emotivo mensaje en video en el que recordó una de las promesas más importantes de su vida. La representante peruana contó que llegar al certamen internacional significa cumplir la promesa que alguna vez le hizo a su padre antes de su fallecimiento: convertirse en Miss Perú y tener la oportunidad de representar al país en el escenario de belleza más importante del mundo.

La conductora y administradora también aprovechó su presentación para destacar la riqueza cultural de su tierra natal y el valor de la convivencia entre distintas comunidades como un ejemplo de integración para el mundo. Su participación ya había generado comentarios positivos en los días previos gracias a su vistoso traje típico de tonos dorados, una propuesta inspirada en el oasis de Huacachina que le permitió exhibir parte de la identidad y tradición de la región ante una audiencia internacional.

Luren Márquez desfila en traje de baño

Como parte de la ronda semifinal, Luren Márquez desfiló en traje de baño sobre el escenario del Miss Universo 2026. La representante peruana destacó por la seguridad de su pasarela y la soltura con la que defendió su participación ante el jurado y el público internacional, mientras la organización compartía algunos de episodios de su camino hacia el certamen.

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la mención a la polémica que puso en riesgo su continuidad como Miss Perú Universo meses atrás. Los conductores recordaron que la corona le fue retirada de manera temporal; sin embargo, su título fue restituido menos de 24 horas después tras ofrecer disculpas públicas a la organización y a Jessica Newton. Desde entonces, Márquez continuó con su preparación y llegó al Miss Universo como una de las cartas peruanas más sólidas de los últimos años. Ahora, permanece a la expectativa de conocer si su desempeño le permitirá asegurar un lugar dentro del ansiado Top 12.

¿Quién entraron al Top 30 del Miss Universo 2026?