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Deportes

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: resultados y partidos de la fecha 4

Universitario y San Martín continúan con su andar perfecto en la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Revisa cómo va la tabla de posiciones en la cuarta jornada.

Hoy, domingo 8 de noviembre, culmina la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Alianza Lima/Universitario/Circolo
Hoy, domingo 8 de noviembre, culmina la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Alianza Lima/Universitario/Circolo
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La cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 nos regaló grandes emociones y ya son varios los equipos que se perfilan como candidatos para levantar el título. Universitario de Deportes y la Universidad San Martín no pasaron mayores apuros para ganar sus respectivos partidos y siguen en lo más alto del torneo con puntaje perfecto.

Por su parte, Alianza Lima tendrá la dura tarea de vencer al Géminis de Natalia Málaga en el cierre de la jornada. Revisa los duelos pendientes del domingo 8 de noviembre.

Puedes ver

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026 ACTUALIZADA EN VIVO

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Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: fecha 4

Universitario, San Martín y Alianza Lima son los únicos invictos de la presente temporada de la Liga Peruana de Vóley.

LR Focus
EQUIPOSPJSETSPUNTOS
1. Universitario412:012
2. San Martín412:112
3. Alianza Lima39:57
4. Atenea38:47
5. Rebaza Acosta48:86
6. Deportivo Soan47:86
7. Regatas Lima36:64
8. Wanka44:93
9. Olva Latino43:93
10. Circolo34:82
11. Géminis32:91
12. Perú Sub-1930:90

Partidos de la Liga Peruana de Vóley: fecha 4

Sábado 7 de noviembre

  • Finalizado | Deportivo Soan 3-1 Olva Latino
  • Finalizado | U. San Martín 3-0 Deportivo Wanka
  • Finalizado | Universitario 3-0 Rebaza Acosta

Domingo 8 de noviembre

  • 14.15 | Regatas vs Perú Sub 19
  • 16.30 | Circolo Sportivo I. vs. Atlético Atenea
  • 18.30 | Géminis vs Alianza Lima
Puedes ver

Perú vs Bolivia: fecha, hora y canal confirmado del amistoso de la selección en fecha FIFA

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¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Todos los partidos de esta primera etapa del torneo se podrán ver a través de la multiplataforma del canal Latina (TV, web y app), pero también estará disponible completamente gratis a través de la página web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

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