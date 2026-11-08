Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: resultados y partidos de la fecha 4 Universitario y San Martín continúan con su andar perfecto en la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Revisa cómo va la tabla de posiciones en la cuarta jornada.

La cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 nos regaló grandes emociones y ya son varios los equipos que se perfilan como candidatos para levantar el título. Universitario de Deportes y la Universidad San Martín no pasaron mayores apuros para ganar sus respectivos partidos y siguen en lo más alto del torneo con puntaje perfecto.

Por su parte, Alianza Lima tendrá la dura tarea de vencer al Géminis de Natalia Málaga en el cierre de la jornada. Revisa los duelos pendientes del domingo 8 de noviembre.

Tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: fecha 4

Universitario, San Martín y Alianza Lima son los únicos invictos de la presente temporada de la Liga Peruana de Vóley.

EQUIPOS PJ SETS PUNTOS 1. Universitario 4 12:0 12 2. San Martín 4 12:1 12 3. Alianza Lima 3 9:5 7 4. Atenea 3 8:4 7 5. Rebaza Acosta 4 8:8 6 6. Deportivo Soan 4 7:8 6 7. Regatas Lima 3 6:6 4 8. Wanka 4 4:9 3 9. Olva Latino 4 3:9 3 10. Circolo 3 4:8 2 11. Géminis 3 2:9 1 12. Perú Sub-19 3 0:9 0

Partidos de la Liga Peruana de Vóley: fecha 4

Sábado 7 de noviembre

Finalizado | Deportivo Soan 3-1 Olva Latino

Finalizado | U. San Martín 3-0 Deportivo Wanka

Finalizado | Universitario 3-0 Rebaza Acosta

Domingo 8 de noviembre

14.15 | Regatas vs Perú Sub 19

16.30 | Circolo Sportivo I. vs. Atlético Atenea

18.30 | Géminis vs Alianza Lima

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Todos los partidos de esta primera etapa del torneo se podrán ver a través de la multiplataforma del canal Latina (TV, web y app), pero también estará disponible completamente gratis a través de la página web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.