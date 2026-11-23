Leo en un periódico que Keiko Fujimori llegó a Japón en el mismo día del año en que su padre renunció por fax a la Presidencia de la República, desde ese mismo país. Alguno dirá que fue una coincidencia. Pero hay hipótesis más interesantes. En una de ellas, Fujimori rinde un discreto homenaje a su padre.

Pero hay suposiciones más inclinadas hacia la política, al filo de lo conspiranoico. El aterrizaje tendría un timbre de gratitud al país que no entregó al padre prófugo ni a los tíos que siguen viviendo allá. Hay, luego, la posibilidad de que la hija esté construyendo las bases biográficas de lo dinástico.

Fujimori llega a Shenzhen el 16 de este mes, lo cual le deja unos estrechos días (que incluyen la cita con Xi Jinping al día siguiente) para estar en Tokio el 19 de la renuncia paterna. Le quedan en realidad dos días para llenar una nutrida agenda de citas con mandatarios, los más sonados, Chile y México.

Las fechas sugieren que no partió el domingo 15 para evitar despedirse de León XIV, como algunos sostienen, sino para llegar a tiempo al encuentro con Xi. Pero el cronograma para su llegada a Japón fue perfecto. Llega al aeropuerto de Haneda a las 10 p. m. del día 19 y parte al día siguiente a las 11 p. m. Solo con tiempo para actuaciones oficiales.

Todos estos calendarios y horarios nos dejan con solo dos hipótesis verosímiles: la coincidencia y el saludo dinástico. La idea de la coincidencia siempre es chata, por lo que la otra en este caso da más kilometraje. Para sacudirse de la atmósfera de deslealtad que rodeó a la candidata y ahora rodea, más silenciosamente, a la presidenta.

Aunque, si se trata de evocar al padre, ese fax enviado sin aviso previo no es la mejor circunstancia. Pero quizás es el más sutil de los comienzos. Pues es de cajón que la familia va a optar por potenciar la presidencia en el tiempo, con la hija Keiko por delante. Empezaremos a verlo apenas pueda asentarse este gobierno.

Pues dos generaciones o más en la presidencia es un récord poco frecuente en el Perú. En realidad, solo son los Pardo, los Prado, los Morales Bermúdez y ahora los Fujimori. Bienvenidos a esa élite.