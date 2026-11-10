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Universitario - Alianza Lima: fecha, hora y canal de la final de ida de la Liga Femenina 2026

Los equipos de Universitario y Alianza Lima se verán las caras en el estadio Monumental por la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina.

Universitario y Alianza Lima se enfrentan en el estadio Monumental por la Liga Femenina. Foto: Alianza Lima Femenino/Universitario Femenino
Universitario y Alianza Lima se enfrentan en el estadio Monumental por la Liga Femenina. Foto: Alianza Lima Femenino/Universitario Femenino
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Universitario buscará empezar con pie derecho su participación en las finales de la Liga Femenina 2026. El equipo dirigido por Carlos Véliz recibirá a Alianza Lima en el estadio Monumental con el objetivo de sacar ventaja en el partido de ida ante su público. La ‘U’ llega a este encuentro luego de eliminar a Melgar en semifinales, tras revertir el marcador en contra y ganar por un global de 7-3 a las arequipeñas.

Por el lado de Alianza Lima, venció 1-0 a Sporting Cristal en Matute, luego de haber empatado a uno en el partido de ida. Con un resultado de 2-1 en el global, las blanquiazules aseguraron su presencia en la gran final del Torneo Clausura, pero sufrieron una importante baja. Las íntimas perdieron a su delantera titular, la colombiana Estefanía González, quien tuvo una dura lesión en el último encuentro ante las rimenses.

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¿Cuándo juega Universitario - Alianza Lima?

Ambos equipos se enfrentan el sábado 14 de noviembre en el estadio Monumental. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 80.000 espectadores.

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¿A qué hora juega Universitario - Alianza Lima?

El encuentro arrancará a la 3.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.
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¿En qué canal ver Universitario - Alianza Lima?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Universitario y Alianza Lima por el canal Bicolor+ Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.

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