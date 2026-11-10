Universitario - Alianza Lima: fecha, hora y canal de la final de ida de la Liga Femenina 2026 Los equipos de Universitario y Alianza Lima se verán las caras en el estadio Monumental por la final de ida del Torneo Clausura de la Liga Femenina.

Universitario buscará empezar con pie derecho su participación en las finales de la Liga Femenina 2026. El equipo dirigido por Carlos Véliz recibirá a Alianza Lima en el estadio Monumental con el objetivo de sacar ventaja en el partido de ida ante su público. La ‘U’ llega a este encuentro luego de eliminar a Melgar en semifinales, tras revertir el marcador en contra y ganar por un global de 7-3 a las arequipeñas.

Por el lado de Alianza Lima, venció 1-0 a Sporting Cristal en Matute, luego de haber empatado a uno en el partido de ida. Con un resultado de 2-1 en el global, las blanquiazules aseguraron su presencia en la gran final del Torneo Clausura, pero sufrieron una importante baja. Las íntimas perdieron a su delantera titular, la colombiana Estefanía González, quien tuvo una dura lesión en el último encuentro ante las rimenses.

¿Cuándo juega Universitario - Alianza Lima?

Ambos equipos se enfrentan el sábado 14 de noviembre en el estadio Monumental. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 80.000 espectadores.

¿A qué hora juega Universitario - Alianza Lima?

El encuentro arrancará a la 3.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Universitario - Alianza Lima?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Universitario y Alianza Lima por el canal Bicolor+ Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.