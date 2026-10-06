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Alianza Atlético vs Sport Boys EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver la semifinal de la Copa Caliente de la Liga 1 2026

Luego de ser goleado en la ida, el equipo de Carlos Desio tiene la obligación de ganar en el Campeones del 36 para jugar la final de la Copa Caliente. Sigue la transmisión del Alianza Atlético vs Sport Boys.

Alianza Atlético parte con una ventaja de 3 goles en la serie contra Boys. Foto: composición LR/Copa Caliente/Liga 1
Alianza Atlético parte con una ventaja de 3 goles en la serie contra Boys. Foto: composición LR/Copa Caliente/Liga 1
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¿A qué hora juega Alianza Atlético vs Sport Boys EN VIVO HOY? | Sigue la transmisión de la semifinal de vuelta de la Copa Caliente de la Liga 1 desde el Estadio Campeones del 36. El decisivo partido empezará a partir de las 3.00 p. m. y la transmisión estará a cargo de la señal de América TV. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto con todos los goles a través de la cobertura online gratis que te ofrece La República Deportes.

El equipo de Christian Cueva y Carlos Zambrano tiene la dura misión de remontar el 5-2 de la ida. El vencedor de esta serie se medirá en la final contra Sporting Cristal.

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¿A qué hora juega Alianza Atlético vs Sport Boys?

El duelo entre Alianza Atlético y Sport Boys se disputará hoy, martes 6 de octubre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

Canal para ver Alianza Atlético vs Sport Boys

El partido entre Alianza Atlético de Sullana vs Sport Boys, por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026, será transmitido por América TV (canal 4 en señal abierta).Otras opciones para seguir el duelo son la plataforma Bicolor+ Premium y el canal TV 360 de Bitel.

Estadio donde se juega la semifinal Alianza Atlético vs Sport Boys

La revancha entre churres y porteños se disputará en el Estadio Campeones del 36. Este recinto se ubica en la ciudad de Piura y tiene capacidad para albergar a cerca de 12.000 espectadores.

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Alianza Atlético vs Sport Boys: últimos partidos

En los últimos cinco enfrentamientos, el elenco rosado solo registra una victoria.

  • Sport Boys 2-5 Alianza Atlético | 27.09.2026 | Copa Caliente de la Liga 1
  • Alianza Atlético 0-1 Sport Boys | 19.04.2026 | Liga 1
  • Sport Boys 0-1 Alianza Atlético | 16.11.2025 | Liga 1
  • Alianza Atlético 1-0 Sport Boys | 12.07.2025 | Liga 1
  • Alianza Atlético 2-0 Sport Boys | 24.08.2024 | Liga 1

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