Universitario de Deportes y Sport Boys protagonizaron un intenso encuentro este miércoles 4 de noviembre, por el partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El compromiso, disputado en el Estadio Monumental de Ate, terminó con un empate 2-2, luego de que el conjunto crema consiguiera igualar el marcador en los últimos minutos.

Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano tras el pitazo final. Luis 'Tito' Urruti quedó tendido sobre el césped y rompió en llanto, mientras sus compañeros de Sport Boys y varios futbolistas de la U se acercaron para abrazarlo y brindarle su apoyo. El gesto también tuvo un significado especial por el pasado del delantero uruguayo en el conjunto merengue, donde jugó durante cuatro temporadas y consiguió el título nacional de esa última.

¿Qué le ocurrió a Luis Urruti tras el Universitario vs. Sport Boys?

La situación del atacante fue explicada por la periodista Talía Azcárate durante la transmisión del encuentro. La comunicadora señaló que la madre del futbolista atravesaba un complicado estado de salud y que él tenía la ilusión de que pudiera verlo jugar ese partido.

"Sabíamos la situación médica de su madre. Sabíamos lo complejo que era y quería él que su mamá lo vea jugando este partido. Un abrazo para Tito Urruti y su familia", expresó Azcárate.

Posteriormente, durante el programa 'L1 Radio', la periodista brindó más detalles sobre la situación familiar del delantero. Según contó, conversó con la esposa de Urruti y supo que ambos viajarían a Uruguay para visitar a la madre del futbolista.

Jugadores de Universitario y Sport Boys acompañaron a Luis Urruti

El momento también fue comentado por el asistente técnico de Sport Boys, quien destacó que la situación personal del delantero estaba por encima de cualquier resultado deportivo. Sus palabras reflejaron el difícil momento que atravesaba el jugador durante el compromiso disputado en Ate.

"La parte humana está por encima de todo. En el caso de Tito, tiene un problemita muy grande con su mamá y jugó el partido muy arraigado a una situación bastante difícil. Es una situación bastante complicada, fea", manifestó el integrante del comando técnico del entrenador Carlos Desio.