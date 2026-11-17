Boca Juniors vs Atlético Mineiro: día, hora y canal de TV para ver la gran final de la Copa Sudamericana 2026 El conjunto xeneize busca convertirse en el club más ganador de la historia del torneo. Revisa todos los detalles de la final de la Copa Sudamericana 2026.

Boca Juniors y Atlético Mineiro serán los grandes protagonistas de la final de la Copa Sudamericana 2026. El gigante argentino, que viene de imponerse en una agónica serie contra Vasco da Gama, verá las caras frente al vigente subcampeón de la competición. Revisa aquí la fecha y horario para seguir este partidazo.

Ambos equipos vuelven a medirse luego de cinco años. En aquella edición el conjunto brasileño se eliminó a los bosteros en la tanda de penales de los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs Atlético Mineiro?

El partido entre Boca vs Mineiro, por la gran final de la Copa Sudamericana 2026, se disputará el sábado 21 de noviembre. El estadio Roberto Meléndez, ubicado en la ciudad de Barranquilla (Colombia), será escenario del cruce.

Boca Juniors y Mineiro se enfrentarán en Barranquilla. Foto: Conmebol

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Atlético Mineiro?

En territorio peruano, el choque entre los xeneizes y galos se podrá seguir a partir de las 5.30 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 4.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.30 p. m.

España: 11.30 p. m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs Atlético Mineiro?

La transmisión por TV del juego entre campeones estará a cargo de los canales ESPN y DSports en Sudamérica. A nivel internacional, el encuentro se podrá ver por la plataforma FIFA+.

¿Dónde ver Boca Juniors vs Atlético Mineiro online?

Aparte de las plataformas Disney Plus y DGo, también podrás seguir el Boca Juniors vs Atlético Mineiro online y gratis a través de la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

¿Cuántas veces han ganado la Copa Sudamericana Boca y Mineiro?

Boca Juniors fue el primer equipo bicampeón de la Copa Sudamericana tras obtener el torneo en las ediciones 2004 y 2005. Por su parte, Atlético Mineiro buscará su primera estrella tras perder la final del 2025.