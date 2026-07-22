HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Vladimir Cerrón libre y el nuevo Congreso | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Principal recinto deportivo del Perú luce césped renovado tras polémica por conciertos: contó con inspección internacional a cargo de la Conmebol

La inspección de representantes de Conmebol validó las condiciones del campo y accesos, permitiendo al recinto albergar nuevamente competiciones internacionales después de trabajos ejecutados por el IPD para resarcir el estado del campo por los conciertos masivos.

IPD culmina trabajos de mantenimiento en el Estadio Nacional para recibir encuentros internacionales.
IPD culmina trabajos de mantenimiento en el Estadio Nacional para recibir encuentros internacionales. | Foto: Andina/Contraloría General de la República/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El Estadio Nacional volverá a albergar un partido oficial de fútbol profesional este miércoles 22 de julio, cuando Sporting Cristal reciba a Red Bull Bragantino de Brasil por el encuentro de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. La reapertura del principal escenario deportivo del país se produce luego de los trabajos de mantenimiento y adecuación ejecutados para cumplir con los requisitos exigidos por la Conmebol.

El regreso de la actividad futbolística al recinto se concreta tras un proceso de mejoras impulsado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD). Las labores permitieron acondicionar distintos espacios del estadio y preparar el campo de juego para competencias internacionales, con el objetivo de que vuelva a ser sede de torneos nacionales y continentales.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO: hora y canal del partido por los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026

lr.pe

Estadio Nacional reabre para un partido oficial con Sporting Cristal tras trabajos de mantenimiento

Como parte del proceso previo a la autorización del recinto, representantes de la Conmebol realizaron una inspección técnica junto con delegados de Sporting Cristal. Durante la evaluación verificaron el estado de los accesos, camerinos, zonas operativas y demás ambientes necesarios para el desarrollo de un encuentro internacional, además de revisar las condiciones del terreno de juego.

Tras la visita, el organismo sudamericano dio su conformidad al césped del Estadio Nacional, al considerar que se encuentra en condiciones aptas para albergar un compromiso correspondiente a la Copa Sudamericana. Con ello, el escenario quedó habilitado para recibir nuevamente partidos oficiales de carácter internacional.

PUEDES VER: Nuevo canal confirmado para ver los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030

lr.pe

Conmebol inspeccionó el recinto y dio conformidad al estado del campo de juego para torneo internacional

El IPD informó que los trabajos de mantenimiento continuarán de manera progresiva mientras el estadio retoma su calendario deportivo. Para el compromiso entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino estarán disponibles las tribunas Occidente, Oriente y Sur, mientras que la tribuna Norte permanecerá cerrada debido al cronograma de obras y a las medidas de seguridad establecidas para esta etapa.

La entidad también indicó que las puertas del recinto se abrirán desde las 5:00 p. m., dos horas y media antes del inicio del encuentro programado para las 7:30 p. m. Con la reapertura del Estadio Nacional, el IPD señaló que busca mantener al principal recinto deportivo del país en condiciones adecuadas para recibir competencias internacionales y continuar con el fortalecimiento de la infraestructura destinada al deporte de alto nivel en el Perú.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Sporting Cristal estrenará el renovado Estadio Nacional ante Bragantino por la Copa Sudamericana

Sporting Cristal estrenará el renovado Estadio Nacional ante Bragantino por la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Cantante Tini sufre corte en pleno concierto en el Estadio Nacional y pide ayuda a su equipo de trabajo

Cantante Tini sufre corte en pleno concierto en el Estadio Nacional y pide ayuda a su equipo de trabajo

LEER MÁS
Ed Sheeran en Lima 2026: setlist completo y horarios del concierto en el Estadio Nacional

Ed Sheeran en Lima 2026: setlist completo y horarios del concierto en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO: hora y canal del partido por los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO: hora y canal del partido por los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026

LEER MÁS
La vez que Pedri eligió a Ferrán Torres antes que a su novia previo al Mundial 2026: la comentada amistad de los campeones del mundo

La vez que Pedri eligió a Ferrán Torres antes que a su novia previo al Mundial 2026: la comentada amistad de los campeones del mundo

LEER MÁS
Nuevo canal confirmado para ver los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030

Nuevo canal confirmado para ver los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030

LEER MÁS
Perú vs Chile EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Perú vs Chile EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la Copa Sudamericana de Vóley 2026

LEER MÁS
Partidos de hoy, miércoles 22 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, miércoles 22 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Sporting Cristal estrenará el renovado Estadio Nacional ante Bragantino por la Copa Sudamericana

Sporting Cristal estrenará el renovado Estadio Nacional ante Bragantino por la Copa Sudamericana

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025