Principal recinto deportivo del Perú luce césped renovado tras polémica por conciertos: contó con inspección internacional a cargo de la Conmebol

IPD culmina trabajos de mantenimiento en el Estadio Nacional para recibir encuentros internacionales. | Foto: Andina/Contraloría General de la República/Composición LR

IPD culmina trabajos de mantenimiento en el Estadio Nacional para recibir encuentros internacionales. | Foto: Andina/Contraloría General de la República/Composición LR

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El Estadio Nacional volverá a albergar un partido oficial de fútbol profesional este miércoles 22 de julio, cuando Sporting Cristal reciba a Red Bull Bragantino de Brasil por el encuentro de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. La reapertura del principal escenario deportivo del país se produce luego de los trabajos de mantenimiento y adecuación ejecutados para cumplir con los requisitos exigidos por la Conmebol.

El regreso de la actividad futbolística al recinto se concreta tras un proceso de mejoras impulsado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD). Las labores permitieron acondicionar distintos espacios del estadio y preparar el campo de juego para competencias internacionales, con el objetivo de que vuelva a ser sede de torneos nacionales y continentales.

Estadio Nacional reabre para un partido oficial con Sporting Cristal tras trabajos de mantenimiento

Como parte del proceso previo a la autorización del recinto, representantes de la Conmebol realizaron una inspección técnica junto con delegados de Sporting Cristal. Durante la evaluación verificaron el estado de los accesos, camerinos, zonas operativas y demás ambientes necesarios para el desarrollo de un encuentro internacional, además de revisar las condiciones del terreno de juego.

Tras la visita, el organismo sudamericano dio su conformidad al césped del Estadio Nacional, al considerar que se encuentra en condiciones aptas para albergar un compromiso correspondiente a la Copa Sudamericana. Con ello, el escenario quedó habilitado para recibir nuevamente partidos oficiales de carácter internacional.

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Conmebol inspeccionó el recinto y dio conformidad al estado del campo de juego para torneo internacional

El IPD informó que los trabajos de mantenimiento continuarán de manera progresiva mientras el estadio retoma su calendario deportivo. Para el compromiso entre Sporting Cristal y Red Bull Bragantino estarán disponibles las tribunas Occidente, Oriente y Sur, mientras que la tribuna Norte permanecerá cerrada debido al cronograma de obras y a las medidas de seguridad establecidas para esta etapa.

La entidad también indicó que las puertas del recinto se abrirán desde las 5:00 p. m., dos horas y media antes del inicio del encuentro programado para las 7:30 p. m. Con la reapertura del Estadio Nacional, el IPD señaló que busca mantener al principal recinto deportivo del país en condiciones adecuadas para recibir competencias internacionales y continuar con el fortalecimiento de la infraestructura destinada al deporte de alto nivel en el Perú.