Jean Ferrari tras goleada 9-0 de Brasil ante Perú a poco del Sudamericano Sub-20: "Sacaremos conclusiones" A dos meses de empezar su camino en el Sudamericano, la selección peruana sub-20 sufrió una humillante derrota en su segundo amistos internacional contra Brasil.

La selección peruana sub-20 integra el grupo del Sudamericano de la categoría. Foto: composición LR/Sin Fundamento/CBF

La selección peruana sub-20 integra el grupo del Sudamericano de la categoría. Foto: composición LR/Sin Fundamento/CBF

La selección peruana sub-20 sufrió una humillante derrota por 9-0 ante Brasil en un amistoso de preparación rumbo al Campeonato Sudamericano. Los dirigidos por Thiago Kosloski mostraron una versión que dejó mucha preocupación en los hinchas.

En medio de este panorama, Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, decidió pronunciarse sobre el resultado de la Bicolor.

Jean Ferrari tras 9-0 de Brasil ante Perú

El directivo señaló que el objetivo de estos amistosos internacionales es probar sistemas y evaluar el comportamiento de los jugadores. Además, sostuvo que sacarán conclusiones de cara al Sudamericano de la categoría.

“Los amistosos son para probar sistemas, carácter de jugadores, comportamientos cuando usan la sagrada bicolor; en ese sentido, siempre estaremos expuestos a buenos o malos resultados. La sub-20 hoy es para analizar más a fondo, fueron 2 juegos en Brasil, sacaremos conclusiones”, manifestó.

Grupo de Perú en el Sudamericano sub-20 de Colombia 2027

El equipo de Thiago Kosloski se encuentra en el Grupo A junto al anfitrión Colombia, Paraguay, Chile y Ecuador. El certamen empezará el 22 de enero del 2027.

Perú

Colombia

Ecuador

Paraguay

Chile.

Nuevo formato del Sudamericano sub-20 de Colombia

El Sudamericano 2027 estrenará un formato renovado con eliminatorias directas rumbo al Mundial Sub-20. A diferencia de ediciones anteriores, el certamen se dividirá en dos instancias: una Fase de Grupos y una Fase Final. En la ronda inicial, las diez selecciones participantes se repartirán en dos zonas de cinco equipos cada una, donde los cuatro mejores ubicados de cada grupo asegurarán su boleto a la siguiente ronda.

Posteriormente, las ocho selecciones clasificadas disputarán la Fase Final bajo un esquema de eliminación directa. Esta instancia definitoria contemplará cruces de semifinales, además de duelos preclasificatorios y repechajes que otorgarán los cupos a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, cerrando el campeonato con la disputa de la gran final.