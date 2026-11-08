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Universitario vs CD Moquegua EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de hoy Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los cremas tienen la obligación de ganar en el Monumental para alcanzar a Sport Huancayo. Sigue la transmisión del partido U vs Moquegua por el Torneo Clausura.

Universitario se ubica en el tercer lugar del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Universitario/CD Moquegua
Universitario se ubica en el tercer lugar del Torneo Clausura. Foto: composición LR/Universitario/CD Moquegua
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Universitario vs CD Moquegua EN VIVO HOY | La U recibirá en el Monumental al conjunto sureño por la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El duelo empezará a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República.

El equipo de Fabián Bustos necesita los tres puntos para alcanzar a Sport Huancayo en lo más alto de la tabla de posiciones y depender de sí mismo para quedarse con el segundo certamen del año. Por su parte, Moquegua debe sumar para no complicarse con la zona de descenso.

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¿A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua?

En todo el territorio peruano, el partido entre Universitario de Deportes y CD Moquegua se podrá seguir desde las 8.30 p. m.

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¿Dónde ver Universitario vs CD Moquegua?

La transmisión por TV de este encuentro estará a cargo del canal L1 Max, el cual se puede sintonizar en los siguientes operadores de TV por cable y/o internet. También se podrá ver vía Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD de Movistar TV).

  • Claro TV: canal 10 y 61 (SD), canal 510 y 528 HD
  • Claro TV+ (fibra óptica/HFC): canal 10 HD
  • Movistar: canal 11 y 14 (SD), canal 711 y 714 HD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 12
  • Cable Perú: canal 47
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD
  • Zapping: canal 32.

¿Cómo ver Universitario vs CD Moquegua por internet?

Si quieres seguir la transmisión en línea de este partido, suscríbete a alguno de los planes de L1 Max (L1 Max Full, L1 Max Móvil), o bien sintoniza su señal a través de Movistar TV App. En la misma plataforma también podrás acceder a la cobertura de Movistar Deportes, que tiene los derechos de este encuentro.

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Pronóstico de Universitario vs CD Moquegua

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario de Deportes.

  • Betsson: gana Universitario (1,13), empate (7,30), gana CD Moquegua (17,00)
  • Betano: gana Universitario (1,19), empate (7,90), gana CD Moquegua (18,00)
  • Caliente: gana Universitario (1,16), empate (6,80), gana CD Moquegua (23,00)
  • Bet365: gana Universitario (1,14), empate (7,00), gana CD Moquegua (17,00)
  • 1XBet: gana Universitario (1,12), empate (6,90), gana CD Moquegua (20,00)
  • Doradobet: gana Universitario (1,16), empate (6,66), gana CD Moquegua (16,00).

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