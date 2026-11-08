Universitario vs CD Moquegua EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de hoy Torneo Clausura de la Liga 1 2026 Los cremas tienen la obligación de ganar en el Monumental para alcanzar a Sport Huancayo. Sigue la transmisión del partido U vs Moquegua por el Torneo Clausura.

Universitario vs CD Moquegua EN VIVO HOY | La U recibirá en el Monumental al conjunto sureño por la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El duelo empezará a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República.

El equipo de Fabián Bustos necesita los tres puntos para alcanzar a Sport Huancayo en lo más alto de la tabla de posiciones y depender de sí mismo para quedarse con el segundo certamen del año. Por su parte, Moquegua debe sumar para no complicarse con la zona de descenso.

¿A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua?

En todo el territorio peruano, el partido entre Universitario de Deportes y CD Moquegua se podrá seguir desde las 8.30 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs CD Moquegua?

La transmisión por TV de este encuentro estará a cargo del canal L1 Max , el cual se puede sintonizar en los siguientes operadores de TV por cable y/o internet. También se podrá ver vía Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD de Movistar TV).

Claro TV: canal 10 y 61 (SD), canal 510 y 528 HD

Claro TV+ (fibra óptica/HFC): canal 10 HD

Movistar: canal 11 y 14 (SD), canal 711 y 714 HD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 12

Cable Perú: canal 47

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: canal 32.

¿Cómo ver Universitario vs CD Moquegua por internet?

Si quieres seguir la transmisión en línea de este partido, suscríbete a alguno de los planes de L1 Max (L1 Max Full, L1 Max Móvil), o bien sintoniza su señal a través de Movistar TV App. En la misma plataforma también podrás acceder a la cobertura de Movistar Deportes, que tiene los derechos de este encuentro.

Pronóstico de Universitario vs CD Moquegua

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario de Deportes.