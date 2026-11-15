Sporting Cristal venció 2-0 a Alianza Atlético y es el campeón de la Copa de la Liga

Sporting Cristal volvió a demostrar que la mística, el corazón y el peso de la camiseta aparecen en los momentos más bravos. En una noche cargada de dramatismo, sufrimiento y gloria, el conjunto de Roberto Mosquera se proclamó campeón de la Copa de la Liga tras vencer por 2-0 a Alianza Atlético de Sullana en un duelo infartante que necesitó de los tiempos suplementarios. Rafael Lutiger y Santiago González en la prórroga desataron el grito sagrado de campeón en una hinchada que sufrió de principio a fin y que ahora espera otro título: el Torneo Clausura.

El planteamiento del elenco 'Churre' sorprendió a propios y extraños. Lejos de especular, el 'Vendaval' salió a proponer un juego vertical y agresivo. Con un tridente ofensivo sumamente activo conformado por Jorge Del Castillo, Ariel Muñoz y Guillermo Larios, generó las ocasiones más claras.

El punto de quiebre llegó desde los doce pasos. Alianza Atlético tuvo en los pies de Muñoz (42’) la oportunidad inmejorable de romper la paridad; sin embargo, el atacante norteño desperdició la pena máxima al enviar su remate fuera del arco.

Lejos de caerse anímicamente, Sullana insistió y en la siguiente jugada logró inflar las redes por intermedio de Guillermo Larios (43’). La euforia norteña se desató, pero fue frenada en seco por el árbitro, quien anuló la acción por una falta sobre Leandro Sosa. Cristal respiraba.

Para la complementaria, el guion del partido dio un giro natural producto del enorme despliegue físico realizado por Alianza Atlético y comenzaron a sentir el rigor del encuentro, bajaron las revoluciones y cedieron metros en el terreno de juego. Pese a ello, el orden defensivo del cuadro norteño se mantuvo firme y el marcador no se movió del 0-0 al cumplirse los 90 minutos reglamentarios.

La definición se trasladó al tiempo extra de 15 minutos por lado. Allí emergieron las 20 estrellas nacionales de Cristal. Con mayor resto físico y empuje, inclinó la cancha hasta encontrar el gol en la pelota parada. Tras un tiro de esquina, Rafael Lutiger (94’) conectó el balón en el rebote para decretar el 1-0 que rompió el muro sullanense.

Con Alianza Atlético volcado en ataque buscando el empate a la desesperada y sin piernas para el retroceso, apareció la estocada final. El remate de Michael Hoyos fue bloqueado y ahí apareció Santiago González (117’) para sellar el 2-0 y asegurar el título para el cuadro bajopontino.

Las tribunas del estadio de Mansiche corearon el tradicional: “Y ya lo veee... y ya lo veee... es el Cristal que quiero ver...” y ya con el pitazo final, la alegría desbordó el campo de juego: Sporting Cristal es el primer monarca de la Copa de la Liga.