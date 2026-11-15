“Si Paolo y Barcos siguen en actividad es porque no hay jugadores”: La contundente conclusión del Augusto Palacios, “El Trotamundos” del fútbol peruano El reconocido exfutbolista y entrenador peruano sudafricano, apodado como “El Trotamundos” debido a su extensa trayectoria en múltiples continentes, habló con La República sobre la realidad del fútbol nacional y la selección.

Por Carlos Salinas

Desde el otro lado del mundo, en Sudáfrica, la tierra de Nelson Mandela a donde llegó hace 41 años, Augusto Palacios está al tanto de la coyuntura del fútbol peruano. El popular “Trotamundos” -quien fue campeón con Sporting Cristal (1972), Alianza Lima (1975) y Sport Boys (1984) y que llegó a jugar en los cinco continentes- ve con preocupación el presente de nuestro balompié, considera que urge una reestructuración y un trabajo serio en las divisiones menores. Esta es su palabra.

—¿Cómo es visto el fútbol peruano a la distancia en Sudáfrica y en África?

—El fútbol peruano tiene un nombre ganado por su pasado, pero de la actualidad poco se sabe y eso se debe porque no va a los Mundiales, a excepción de Rusia 2018.

—¿Ve la Liga 1?

—Sí. Vi el partido que Cristal le ganó a Alianza en el Gallardo y me trajo hermosos recuerdos porque en esa cancha fui campeón de Segunda con el Ado en mi primer año como futbolista.

—¿Cómo ve el nivel de la Liga 1?

—Lo que me sorprende es que hay muchos jugadores extranjeros, así como entrenadores foráneos. En Brasil se va a reducir de siete a cinco extranjeros por equipo, lo cual se debería imitar en Perú. No tengo nada contra los extranjeros, pero le quitan espacios a los jugadores nacionales, hace que decaiga el nivel del fútbol peruano y no salgan nuevos valores. Hay otra cosa que no me gusta.

—¿Qué cosa?

—El año pasado estuve Perú, visité a mi familia y dos sobrinos me contaron que los entrenadores piden plata a los jugadores para jugar. No sé si en la profesional pueda existir eso. Eso antes no había.

—¿Qué le parece que en el campeonato peruano jugadores veteranos como Barcos y Guerrero, con 42 años, sigan en actividad?

—Ronaldo y Messi también son veteranos y siguen jugando. Mientras tengan fuerzas y estén bien no hay problema. Barcos sigue haciendo goles. No creo que la edad sea algo negativo. Si siguen en actividad es porque no hay jugadores que los puedan desplazar. Y eso también pasa porque no hay buena formación de menores y eso está mal.

—¿Cuál sería su sugerencia para mejorar el fútbol peruano?

—Antes había campeonatos de barrios, torneos organizados por los diarios, el interescolar que eran competitivos y de donde salieron Cubillas, Franco Navarro por ejemplo. Deberían volver ese tipo de torneos. Si hay la oportunidad de ir a Perú y colaborar mediante un programa para la formación de menores lo haría con mucho gusto.

—¿Qué le parece el presente de la selección peruana?

—No se puede decir mucho porque hemos perdido ante rivales que jugaron en el Mundial, pero no se ve un equipo fuerte. Y eso se debe a que no hubo un recambio después del Mundial de Rusia y eso se trabaja en menores. Si hubiera jugadores de nivel, Guerrero ya no seguiría jugando.

—¿Rescata algo de la selección?

—No se ha visto un buen nivel. No hemos rescatado nada desde que fuimos al Mundial de Rusia y no se ha podido suplantar jugadores de aquel equipo como Farfán, Cueva, Pizarro. También los cambios de entrenadores afectan. El fútbol peruano urge una reestructuración y con esto no critico a Jean Ferrari ni al presidente Agustín Lozano. Si seguimos así no vamos a ir a los próximos mundiales cuando ahora hay más chances de clasificar.

—¿Perú perdió su identidad?

—Sí porque estamos luchando contra Bolivia y Venezuela en los últimos lugares y se pierde prestigio que hay que recuperarlo con un trabajo a largo plazo. Farfán, Guerrero, Advíncula, Zambrano ya no están, pero no hemos pensado quiénes lo van a reemplazar. Se puede reemplazar a uno, dos, pero no a los once.

—¿Qué opina que se busque jugadores europeos de padres peruanos para jugar por la selección como Lapadula y Sonne?

—Eso se ha vuelto una moda hoy en el fútbol. En el caso de Perú sucede porque no hay jugadores del medio local que tengan nivel para jugar por la selección. Si el futbolista peruano se esmera y tiene nivel no habría problema, pero no lo hay y se busca de manera forzada mirando el extranjero.

—¿Le parece bien que se juegue las próximas Eliminatorias en Cusco y en Puno?

—Eso demuestra debilidad, que no somos capaces de jugar en Lima y se está buscando como aliado a la altura, que ya no asusta como antes a los rivales porque se preparan bien. Si tienes un buen equipo y una buena preparación no es necesario jugar en altura. Si lo quieren hacer así está bien, pero no lo comparto.

—¿Le molesta que le digan “Trotamundos”?

—Sí. Me molesta ese apelativo porque “Trotamundo” es aquel que va de país en país tirando dedo. A mí me contrataron en diferentes partes del mundo por mi fútbol y no por algún favor.

—¿En Sudáfrica encontró su lugar en el mundo?

— Acá valoran mi trabajo. He dirigido la selección de mayores, la Sub 20, sub 17 y la selección de mujeres y fui gerente de la selección de Sudáfrica que jugó el Mundial Francia 98.

— ¿Cómo surgió la oportunidad de llegar a Sudáfrica?

—Llegué en noviembre de 1984 invitado para un partido de exhibición de jugadores extranjeros. Fui para jugar tres partidos y ellos al verme jugar me hicieron una buena propuesta para quedarme. Volví a Perú y en enero de 1985 regresé a Sudáfrica con mi familia. En 1989 con mi esposa, que es peruana decidimos establecernos en Sudáfrica porque no me parecía bien que mis hijos estén viajando de país en país.

—¿Cómo es el nivel de la liga de Sudáfrica?

—Es competitiva, el club Mamelodi Sundowns fue campeón del torneo de clubes del fútbol africano y participó en el 2025 en el Mundial de Clubes. El futbolista sudafricano es habilidoso y varios se van a jugar a Inglaterra, Alemania y otros países de Europa. Hay gran pasión, hace poco se jugó el clásico y en seis horas se agotaron las 90.000 entradas

—¿Cuál es su presente?

—Estoy con mi academia de mi fútbol Augusto Palacios Aprrentice Academy (www.augustopalacios.co.za) que empezó en 2005 cuando dirigía Orlando Pirates. He formado jugadores que emigraron al exterior, uno llegó a jugar en la Premier League, otros han integrado selecciones juveniles, clubes de Primera y dos integraron la selección en el Mundial de Qatar. Mi academia es desde los 5 años hasta los 20.