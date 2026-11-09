Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Periodista perseguido por Bukele expone la verdad de El Salvador | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

EN VIVO | El Papa León XIV ofrece misa en Buenos Aires, Argentina
Deportes

Así se define el final del Torneo Clausura de la Liga 1: qué necesitan Sport Huancayo, Universitario y Sporting Cristal

La última jornada del Torneo Clausura será clave para el futuro de Huancayo, Universitario y Cristal. Estos son los escenarios que definirán al campeón.

Sport Huancayo tiene la primera opción para ser campeón del Clausura. Foto: composición LR/Liga 1
Sport Huancayo tiene la primera opción para ser campeón del Clausura. Foto: composición LR/Liga 1
Por
google iconLa República en Google

Todo puede pasar en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Sporting Cristal y Universitario de Deportes desperdiciaron sus opciones de tomar la punta y dejaron a Sport Huancayo con la primera opción de llevarse el certamen.

Los duelos que definirán el campeonato serán el U vs Huancayo y el Cristal vs Cienciano. Estos son los resultados que favorecen a los tres clubes.

Puedes ver

Perú vs Bolivia: fecha, hora y canal confirmado del amistoso de la selección en fecha FIFA

lr.pe

¿Qué necesita Sport Huancayo para ganar el Clausura?

Si Sport Huancayo le gana a Universitario en la fecha 17, pase lo que pase en el partido entre Sporting Cristal y Cienciano, será campeón del Torneo Clausura.

LR Focus

¿Qué necesita Universitario para ganar el Clausura?

Universitario tiene la obligación de imponerse a Sport Huancayo de visita. Sin embargo, para adjudicarse el Clausura debe esperar una derrota o empate de Cristal; si llega a ocurrir este escenario, los dirigidos por Fabián Bustos jugarán una final directa con Alianza Lima.

¿Qué necesita Sporting Cristal para ganar el Clausura?

Sporting Cristal debe ganarle a Cienciano en el Gallardo y esperar un empate o caída del Rojo Matador frente a los merengues.

Puedes ver

Cesc Fàbregas, DT de Como, emocionado tras convocatoria de Francesco Andrealli a Perú: "Es como mi hijo"

lr.pe

Universitario puede jugar la final directa sin ganarle a Huancayo

Universitario podría jugar la final directa con Alianza Lima sin necesidad de ganarle a Sport Huancayo; para ello, debe presentarse una serie de resultados en otros partidos.

En caso de que se registre doble empate en los partidos U vs Huancayo y Cristal vs Cienciano, el Rojo Matador será el campeón del Torneo Clausura; sin embargo, esto no le garantiza jugar las semifinales. Si Alianza Atlético derrota a Melgar, los dirigidos por Richard Pellejero quedarán fuera de los 8 primeros lugares y, por ende, sin derecho a disputar los playoffs.

Universitario, que ya aseguró el segundo lugar del Acumulado, sería el club que acceda a la gran final contra los íntimos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones antes de disputarse la última fecha del Torneo Clausura.

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Sport Huancayo16934
2. Sporting Cristal161732
3. Universitario161132
4. FBC Melgar16929
5. Deportivo Garcilaso161229
6. Alianza Lima16829
7. Alianza Atlético16-128
8. Sport Boys16+626
9. Juan Pablo II16725
10. Cusco FC16224
11. Atlético Grau16-321
12. Cienciano16-417
13. Comerciantes Unidos16-116
14. FC Cajamarca16-1414
15. Los Chankas16-1614
16. ADT16-1312
17. CD Moquegua16-1412
18. UTC16-151

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 9 de noviembre de 2026

Por Carlin | 9 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 8 de noviembre de 2026

Por Carlin | 8 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Así se define el final del Torneo Clausura de la Liga 1: qué necesitan Sport Huancayo, Universitario y Sporting Cristal

¿Qué canal transmite el Universitario vs Melgar EN VIVO por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026?

Pedro Castillo: INPE removerá a personal de Barbadillo tras revelarse contratos de sus familiares con JP en el Congreso

Deportes

¿Qué canal transmite el Universitario vs Melgar EN VIVO por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026?

Flavia Montes tras buen inicio de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: "No estamos conformes"

“Para Maradona, Cristiano Ronaldo era más que Messi”: la polémica revelación del periodista argentino Sergio Levinsky sobre la relación entre Diego y Leo

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Pedro Castillo: INPE removerá a personal de Barbadillo tras revelarse contratos de sus familiares con JP en el Congreso

Keiko Fujimori solicita permiso al Congreso para viajar a Japón y China en plena emergencia por el fenómeno El Niño

Keiko Fujimori asegura que su Gobierno rendirá cuentas, pese a críticas por sus primeros 100 días