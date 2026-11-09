Así se define el final del Torneo Clausura de la Liga 1: qué necesitan Sport Huancayo, Universitario y Sporting Cristal La última jornada del Torneo Clausura será clave para el futuro de Huancayo, Universitario y Cristal. Estos son los escenarios que definirán al campeón.

Todo puede pasar en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Sporting Cristal y Universitario de Deportes desperdiciaron sus opciones de tomar la punta y dejaron a Sport Huancayo con la primera opción de llevarse el certamen.

Los duelos que definirán el campeonato serán el U vs Huancayo y el Cristal vs Cienciano. Estos son los resultados que favorecen a los tres clubes.

¿Qué necesita Sport Huancayo para ganar el Clausura?

Si Sport Huancayo le gana a Universitario en la fecha 17, pase lo que pase en el partido entre Sporting Cristal y Cienciano, será campeón del Torneo Clausura.

¿Qué necesita Universitario para ganar el Clausura?

Universitario tiene la obligación de imponerse a Sport Huancayo de visita. Sin embargo, para adjudicarse el Clausura debe esperar una derrota o empate de Cristal; si llega a ocurrir este escenario, los dirigidos por Fabián Bustos jugarán una final directa con Alianza Lima.

¿Qué necesita Sporting Cristal para ganar el Clausura?

Sporting Cristal debe ganarle a Cienciano en el Gallardo y esperar un empate o caída del Rojo Matador frente a los merengues.

Universitario puede jugar la final directa sin ganarle a Huancayo

Universitario podría jugar la final directa con Alianza Lima sin necesidad de ganarle a Sport Huancayo; para ello, debe presentarse una serie de resultados en otros partidos.

En caso de que se registre doble empate en los partidos U vs Huancayo y Cristal vs Cienciano, el Rojo Matador será el campeón del Torneo Clausura; sin embargo, esto no le garantiza jugar las semifinales. Si Alianza Atlético derrota a Melgar, los dirigidos por Richard Pellejero quedarán fuera de los 8 primeros lugares y, por ende, sin derecho a disputar los playoffs.

Universitario, que ya aseguró el segundo lugar del Acumulado, sería el club que acceda a la gran final contra los íntimos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Así marcha la tabla de posiciones antes de disputarse la última fecha del Torneo Clausura.