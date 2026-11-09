Así se define el final del Torneo Clausura de la Liga 1: qué necesitan Sport Huancayo, Universitario y Sporting Cristal
La última jornada del Torneo Clausura será clave para el futuro de Huancayo, Universitario y Cristal. Estos son los escenarios que definirán al campeón.
Todo puede pasar en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Sporting Cristal y Universitario de Deportes desperdiciaron sus opciones de tomar la punta y dejaron a Sport Huancayo con la primera opción de llevarse el certamen.
Los duelos que definirán el campeonato serán el U vs Huancayo y el Cristal vs Cienciano. Estos son los resultados que favorecen a los tres clubes.
¿Qué necesita Sport Huancayo para ganar el Clausura?
Si Sport Huancayo le gana a Universitario en la fecha 17, pase lo que pase en el partido entre Sporting Cristal y Cienciano, será campeón del Torneo Clausura.
- Partidos de hoy, lunes 9 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
- Universitario vs Melgar EN VIVO: hora y canal del partido de vuelta por la semifinal del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026
¿Qué necesita Universitario para ganar el Clausura?
Universitario tiene la obligación de imponerse a Sport Huancayo de visita. Sin embargo, para adjudicarse el Clausura debe esperar una derrota o empate de Cristal; si llega a ocurrir este escenario, los dirigidos por Fabián Bustos jugarán una final directa con Alianza Lima.
¿Qué necesita Sporting Cristal para ganar el Clausura?
Sporting Cristal debe ganarle a Cienciano en el Gallardo y esperar un empate o caída del Rojo Matador frente a los merengues.
Universitario puede jugar la final directa sin ganarle a Huancayo
Universitario podría jugar la final directa con Alianza Lima sin necesidad de ganarle a Sport Huancayo; para ello, debe presentarse una serie de resultados en otros partidos.
En caso de que se registre doble empate en los partidos U vs Huancayo y Cristal vs Cienciano, el Rojo Matador será el campeón del Torneo Clausura; sin embargo, esto no le garantiza jugar las semifinales. Si Alianza Atlético derrota a Melgar, los dirigidos por Richard Pellejero quedarán fuera de los 8 primeros lugares y, por ende, sin derecho a disputar los playoffs.
Universitario, que ya aseguró el segundo lugar del Acumulado, sería el club que acceda a la gran final contra los íntimos.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Así marcha la tabla de posiciones antes de disputarse la última fecha del Torneo Clausura.
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Sport Huancayo
|16
|9
|34
|2. Sporting Cristal
|16
|17
|32
|3. Universitario
|16
|11
|32
|4. FBC Melgar
|16
|9
|29
|5. Deportivo Garcilaso
|16
|12
|29
|6. Alianza Lima
|16
|8
|29
|7. Alianza Atlético
|16
|-1
|28
|8. Sport Boys
|16
|+6
|26
|9. Juan Pablo II
|16
|7
|25
|10. Cusco FC
|16
|2
|24
|11. Atlético Grau
|16
|-3
|21
|12. Cienciano
|16
|-4
|17
|13. Comerciantes Unidos
|16
|-1
|16
|14. FC Cajamarca
|16
|-14
|14
|15. Los Chankas
|16
|-16
|14
|16. ADT
|16
|-13
|12
|17. CD Moquegua
|16
|-14
|12
|18. UTC
|16
|-15
|1