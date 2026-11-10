Franco Navarro recibió tres fechas de sanción y no estará en la final de la Liga 1 con Alianza Lima La Comisión Disciplinaria castigó al director deportivo de Alianza Lima por los incidentes con Horacio Melgarejo durante el partido ante Cienciano. También deberá pagar una multa de seis UIT.

Franco Navarro Monteiro no podrá acompañar a Alianza Lima durante la definición de la Liga 1 2026. La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional le impuso tres fechas de prohibición de ingreso a los estadios, como consecuencia de los incidentes que protagonizó con Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, durante el encuentro disputado en Matute.

La medida empezará a cumplirse en el próximo compromiso oficial del cuadro blanquiazul frente a FC Cajamarca, correspondiente a la última jornada del Torneo Clausura. De esta manera, el director deportivo también se perderá los dos partidos de la final por el título nacional, en caso de que Alianza Lima dispute dicha instancia. La sanción se aplica tanto si el equipo juega como local o visitante.

¿Por qué sancionaron a Franco Navarro?

La decisión disciplinaria responde a los altercados registrados después de la expulsión de Horacio Melgarejo en el partido entre Alianza Lima y Cienciano. Tras abandonar el campo, el técnico argentino protagonizó un incidente que generó la reacción de Franco Navarro Monteiro y de su hijo, Franco Navarro Mandayo, también integrante de la directiva deportiva blanquiazul.

Las imágenes difundidas del encuentro mostraron a ambos directivos acercándose al entrenador cusqueño cuando este se dirigía a los vestuarios. La situación generó momentos de tensión y requirió la intervención de otras personas para evitar que el enfrentamiento escalara.

Por estos hechos, la Comisión Disciplinaria determinó que Franco Navarro Monteiro no podrá ingresar a los estadios durante los tres siguientes partidos oficiales de Alianza Lima en la Liga 1 2026. Además, le impuso una multa de seis unidades impositivas tributarias (UIT).

¿Qué sanción recibió Franco Navarro Mandayo?

El hijo del director deportivo, Franco Navarro Mandayo, también recibió una medida disciplinaria, aunque de menor alcance. La Comisión le impuso una multa de 0.80 UIT y una advertencia por su participación en los incidentes.

A diferencia de su padre, el gerente deportivo sí podrá ingresar a los estadios para acompañar al equipo en los encuentros que le restan de la temporada. La resolución también advierte a ambos directivos que una eventual reincidencia podría derivar en sanciones más severas.

De esta manera, Alianza Lima afrontará la etapa decisiva del campeonato sin la presencia de Franco Navarro Monteiro en los estadios. La sanción alcanza tanto el cierre del Clausura como los dos encuentros de la definición nacional, siempre que el conjunto íntimo consiga clasificarse a la final.