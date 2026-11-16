Argentina vs Costa Rica EN VIVO: horario y canal dónde ver el partido amistoso por fecha FIFA
Las selecciones de Argentina y Costa Rica se verán las caras en el estadio Mario Alberto Kempes por la fecha FIFA. Sigue la transmisión en directo.
La fecha FIFA continúa este martes 17 de noviembre. Entre los duelos más atractivos se enfrentarán Argentina vs Costa Rica EN VIVO HOY. Este partido iniciará a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en Córdoba.
Luego de la derrota por 2-1 ante Uruguay, la selección argentina recibirá a su similar de Costa Rica con el objetivo de sumar un triunfo y seguir preparándose de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Por el lado del equipo de la CONCACAF, perdió 2-0 con Ecuador y buscará una victoria en calidad de visita.
¿A qué hora juega Argentina vs Costa Rica por la fecha FIFA?
En territorio peruano, el choque entre argentinos y costarrincenses podrá seguirse a partir de las 6.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.
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- Costa Rica, México: 5.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 7.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.
- España: 1.00 a. m. (18/11)
¿Dónde ver Argentina vs Costa Rica?
La transmisión del partido por la fecha FIFA estará a cargo de la cadena DSports.
Últimos partidos de Argentina
- Argentina 1-2 Uruguay | 13.11.26
- Japón 0-0 Ecuador | 6.10.26
- Argentina 7-0 Burkina Faso | 3.10.26
- Argentina 4-0 Bolivia | 30.09.26
- España 1-0 Argentina | 25.06.26
Últimos partidos de Costa Rica
- Ecuador 2-0 Costa Rica | 13.11.26
- Costa Rica 2-0 Haití | 4.10.26
- Nicaragua 0-3 Costa Rica | 1.10.26
- Haití 2-0 Costa Rica | 27.09.26
- Costa Rica 3-4 Curazao | 24.09.26