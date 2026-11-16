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Argentina vs Costa Rica EN VIVO: horario y canal dónde ver el partido amistoso por fecha FIFA

Las selecciones de Argentina y Costa Rica se verán las caras en el estadio Mario Alberto Kempes por la fecha FIFA. Sigue la transmisión en directo.

Argentina y Costa Rica se enfrentan en el estadio Mario Alberto Kempes. Foto: AFA/Selecció de Costa Rica/composición LR
Argentina y Costa Rica se enfrentan en el estadio Mario Alberto Kempes. Foto: AFA/Selecció de Costa Rica/composición LR
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La fecha FIFA continúa este martes 17 de noviembre. Entre los duelos más atractivos se enfrentarán Argentina vs Costa Rica EN VIVO HOY. Este partido iniciará a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en Córdoba.

Luego de la derrota por 2-1 ante Uruguay, la selección argentina recibirá a su similar de Costa Rica con el objetivo de sumar un triunfo y seguir preparándose de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Por el lado del equipo de la CONCACAF, perdió 2-0 con Ecuador y buscará una victoria en calidad de visita.

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¿A qué hora juega Argentina vs Costa Rica por la fecha FIFA?

En territorio peruano, el choque entre argentinos y costarrincenses podrá seguirse a partir de las 6.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

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  • Costa Rica, México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.
  • España: 1.00 a. m. (18/11)

¿Dónde ver Argentina vs Costa Rica?

La transmisión del partido por la fecha FIFA estará a cargo de la cadena DSports.

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  • Japón 0-0 Ecuador | 6.10.26
  • Argentina 7-0 Burkina Faso | 3.10.26
  • Argentina 4-0 Bolivia | 30.09.26
  • España 1-0 Argentina | 25.06.26

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  • Ecuador 2-0 Costa Rica | 13.11.26
  • Costa Rica 2-0 Haití | 4.10.26
  • Nicaragua 0-3 Costa Rica | 1.10.26
  • Haití 2-0 Costa Rica | 27.09.26
  • Costa Rica 3-4 Curazao | 24.09.26

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