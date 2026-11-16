Argentina vs Costa Rica EN VIVO: horario y canal dónde ver el partido amistoso por fecha FIFA Las selecciones de Argentina y Costa Rica se verán las caras en el estadio Mario Alberto Kempes por la fecha FIFA. Sigue la transmisión en directo.

Argentina y Costa Rica se enfrentan en el estadio Mario Alberto Kempes. Foto: AFA/Selecció de Costa Rica/composición LR

Argentina y Costa Rica se enfrentan en el estadio Mario Alberto Kempes. Foto: AFA/Selecció de Costa Rica/composición LR

La fecha FIFA continúa este martes 17 de noviembre. Entre los duelos más atractivos se enfrentarán Argentina vs Costa Rica EN VIVO HOY. Este partido iniciará a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en Córdoba.

Luego de la derrota por 2-1 ante Uruguay, la selección argentina recibirá a su similar de Costa Rica con el objetivo de sumar un triunfo y seguir preparándose de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Por el lado del equipo de la CONCACAF, perdió 2-0 con Ecuador y buscará una victoria en calidad de visita.

¿A qué hora juega Argentina vs Costa Rica por la fecha FIFA?

En territorio peruano, el choque entre argentinos y costarrincenses podrá seguirse a partir de las 6.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (18/11)

¿Dónde ver Argentina vs Costa Rica?

La transmisión del partido por la fecha FIFA estará a cargo de la cadena DSports.

Últimos partidos de Argentina

Argentina 1- 2 Uruguay | 13.11.26

| 13.11.26 Japón 0-0 Ecuador | 6.10.26

| 6.10.26 Argentina 7 -0 Burkina Faso | 3.10.26

-0 Burkina Faso | 3.10.26 Argentina 4 -0 Bolivia | 30.09.26

-0 Bolivia | 30.09.26 España 1-0 Argentina | 25.06.26

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