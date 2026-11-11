Horacio Melgarejo recibe drástico castigo: 14 fechas de suspensión y multa de 10 UIT tras incidente en Matute La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana impuso dos sanciones al entrenador de Cienciano por los hechos ocurridos durante el partido ante Alianza Lima.

Horacio Melgarejo recibió una de las sanciones disciplinarias más severas de la temporada 2026. La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana determinó que el DT de Cienciano deberá cumplir 14 fechas de suspensión y pagar una multa de 10 unidades impositivas tributarias (UIT), tras los incidentes registrados durante el encuentro frente a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

La decisión quedó establecida en la Resolución N.º 02, correspondiente al expediente L1.O-108-26, con fecha del 10 de noviembre. El documento contempla dos sanciones independientes contra el estratega argentino, quien fue expulsado durante el compromiso disputado el 4 de noviembre y protagonizó un episodio que generó la reacción de los hinchas blanquiazules.

Horacio Melgarejo recibe dos sanciones que suman 14 fechas y 10 UIT de multa

De acuerdo con la resolución, la primera sanción contra Melgarejo contempla 10 fechas de suspensión y una multa de cuatro UIT. Esta medida fue impuesta por infringir el artículo 19, acápite 19.1, del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol.

Horacio Melgarejo recibe dura sanción tras incidentes ante Alianza Lima.

A ello se suman cuatro fechas adicionales de suspensión y una multa de seis UIT por incumplir el artículo 17, acápite 17.1, literal b), numeral viii, del mismo reglamento. De esta manera, ambas medidas alcanzan un total de 14 jornadas sin poder participar en competiciones organizadas por la Liga de Fútbol Profesional Peruana y una sanción económica de 10 UIT.

La comisión también incluyó una advertencia expresa al argentino. Según el documento, si vuelve a cometer una infracción disciplinaria de igual o similar naturaleza, se aplicará lo establecido en el artículo 371 del Reglamento Único Disciplinario, con las consecuencias correspondientes. La resolución fue notificada tanto a Melgarejo como al club Cienciano.

El gesto de Horacio Melgarejo contra los hinchas de Alianza Lima en Matute

El procedimiento disciplinario se produjo luego del partido entre Alianza y Cienciano, disputado el 4 de noviembre en Matute. Durante los minutos finales del encuentro, el entrenador del conjunto cusqueño fue expulsado y, cuando se retiraba del campo, realizó un gesto con las manos formando la letra 'U', en alusión a Universitario de Deportes.

La acción provocó la reacción de los hinchas de Alianza Lima presentes en Matute y generó respuestas de integrantes de la dirigencia blanquiazul. El episodio fue difundido en imágenes y videos que circularon en redes después del encuentro.

Tras lo ocurrido, Melgarejo se pronunció públicamente y ofreció disculpas por su comportamiento. El entrenador reconoció que su reacción fue inapropiada, en medio de la polémica que se generó por sus gestos durante su salida del campo.