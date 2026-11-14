Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Deportes

Alianza Atlético vs Sporting Cristal EN VIVO: hora y canal de la final por la Copa Caliente de la Liga 2026

La final de la Copa Caliente de la Liga entre los equipos de Alianza Atlético y Sporting Cristal se disputará en el estadio Mansiche, ubicado en Trujillo.

Alianza Atlético y Sporting Cristal se enfrentan en el estadio Mansiche. Foto: Alianza Atlético/Sporting Cristal/composición LR
Alianza Atlético y Sporting Cristal se enfrentan en el estadio Mansiche. Foto: Alianza Atlético/Sporting Cristal/composición LR
Por
google iconLa República en Google

Alianza Atlético vs Sporting Cristal EN VIVO juegan HOY domingo 15 de noviembre, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Caliente de la Liga. El partido se llevará a cabo en el estadio Mansiche, con transmisión por TV a cargo del canal Bicolor+. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de haber superado a Sport Boys en semifinales, Alianza Atlético enfrentará a Sporting Cristal, quien llega a este duelo tras dejar atrás a ADT en la misma instancia. De los últimos cinco encuentros entre piuranos y limeños, los churres ganaron en tres ocasiones, los rimenses en una oportunidad y el restante fue empate.

Puedes ver

Papa León XIV recibió camiseta de Alianza Lima durante su visita a Capilla San Óscar Romero de Chiclayo

lr.pe

Horarios por país del partido Alianza Atlético vs Sporting Cristal

El duelo entre Alianza Atlético y Sporting Cristal se disputará este domingo 15 de noviembre, desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

LR Focus
  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. (lunes 16/11)

Canal para ver Alianza Atlético vs Sporting Cristal

El partido entre Alianza Atlético y Sporting Cristal por la final de la Copa Caliente de la Liga será transmitido por la señal de Bicolor+.

Estadio donde se juega Alianza Atlético vs Sporting Cristal

Alianza Atlético y Sporting Cristal se enfrentarán en el estadio Mansiche. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 20.000 espectadores.

Puedes ver

Jean Ferrari arremetió contra DT de Bolivia por asegurar que Perú copia su modelo de trabajo: "En toda su historia ha ido solamente una vez al Mundial"

lr.pe

Pronóstico de Alianza Atlético vs Sporting Cristal

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Sporting Cristal sobre Alianza Atlético.

  • Betsson: gana Alianza Atlético (3,70), empate (3,60), gana Sporting Cristal (1,85)
  • Betano: gana Alianza Atlético (3,65), empate (3,60), gana Sporting Cristal (1,88)
  • Caliente: gana Alianza Atlético (3,75), empate (3,60), gana Sporting Cristal (1,90)
  • 1XBet: gana Alianza Atlético (3,80), empate (3,44), gana Sporting Cristal (1,80)
  • Doradobet: gana Alianza Atlético (3,60), empate (3,50), gana Sporting Cristal (1,86).

Últimos partidos de Alianza Atlético

  • FC Cajamarca 2-0 Alianza Atlético | 7.11.26
  • Alianza Atlético 1-0 Juan Pablo II | 31.10.26
  • Alianza Atlético 3-2 Deportivo Garcilaso | 28.10.26
  • Sport Huancayo 4-1 Alianza Atlético | 24.10.26
  • Alianza Atlético 1-4 Universitario | 18.10.26

Últimos partidos de Sporting Cristal

  • ADT 1-1 Sporting Cristal | 7.11.26
  • Sporting Cristal 5-0 FC Cajamarca | 2.11.26
  • Sporting Cristal 3-2 Alianza Lima | 29.10.26
  • Cusco FC 3-1 Sporting Cristal | 24.10.26
  • Sporting Cristal 4-2 Comerciantes Unidos | 18.10.26

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 12 de noviembre de 2026

Por Carlin | 12 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

España vs Inglaterra EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 6 de la UEFA Nations League 2026

Italia multa a Meta con más de US$885 millones por acceder a fotos y videos de usuarios de Facebook sin consentimiento

Computadoras para usar inteligencia artificial: conoce los equipos GIGABYTE

Deportes

España vs Inglaterra EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 6 de la UEFA Nations League 2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras el triundo de San Martín vs Alianza Lima

Alianza Lima cayó 3-1 ante la Universidad San Martín y perdió el invicto en la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

César Holguín: “Se ha anulado el derecho a referéndum de los peruanos”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Cardenal Barreto sobre el papa León XIV: "Dice las cosas muy claras a los obispos, a los políticos y a todo el pueblo"