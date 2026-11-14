Alianza Atlético vs Sporting Cristal EN VIVO: hora y canal de la final por la Copa Caliente de la Liga 2026
La final de la Copa Caliente de la Liga entre los equipos de Alianza Atlético y Sporting Cristal se disputará en el estadio Mansiche, ubicado en Trujillo.
Alianza Atlético vs Sporting Cristal EN VIVO juegan HOY domingo 15 de noviembre, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Caliente de la Liga. El partido se llevará a cabo en el estadio Mansiche, con transmisión por TV a cargo del canal Bicolor+. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Luego de haber superado a Sport Boys en semifinales, Alianza Atlético enfrentará a Sporting Cristal, quien llega a este duelo tras dejar atrás a ADT en la misma instancia. De los últimos cinco encuentros entre piuranos y limeños, los churres ganaron en tres ocasiones, los rimenses en una oportunidad y el restante fue empate.
Horarios por país del partido Alianza Atlético vs Sporting Cristal
El duelo entre Alianza Atlético y Sporting Cristal se disputará este domingo 15 de noviembre, desde las 5.00 p. m. (hora peruana).
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- Costa Rica, México: 4.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
- España: 12.00 a. m. (lunes 16/11)
Canal para ver Alianza Atlético vs Sporting Cristal
El partido entre Alianza Atlético y Sporting Cristal por la final de la Copa Caliente de la Liga será transmitido por la señal de Bicolor+.
Estadio donde se juega Alianza Atlético vs Sporting Cristal
Alianza Atlético y Sporting Cristal se enfrentarán en el estadio Mansiche. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 20.000 espectadores.
Pronóstico de Alianza Atlético vs Sporting Cristal
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Sporting Cristal sobre Alianza Atlético.
- Betsson: gana Alianza Atlético (3,70), empate (3,60), gana Sporting Cristal (1,85)
- Betano: gana Alianza Atlético (3,65), empate (3,60), gana Sporting Cristal (1,88)
- Caliente: gana Alianza Atlético (3,75), empate (3,60), gana Sporting Cristal (1,90)
- 1XBet: gana Alianza Atlético (3,80), empate (3,44), gana Sporting Cristal (1,80)
- Doradobet: gana Alianza Atlético (3,60), empate (3,50), gana Sporting Cristal (1,86).
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