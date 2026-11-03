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Daniela Bulaich expresó su preocupación por las polémicas arbitrales en Liga Peruana de Vóley: “Es muy difícil jugar sin videocheck”

La voleibolista argentina se pronunció tras el triunfo de Alianza Lima sobre Circolo y se refirió acerca de las polémicas arbitrales en la Liga Peruana de Vóley.

Daniela Bulaich habló sobre la falta de videocheck en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Cátedra Deportes
Daniela Bulaich habló sobre la falta de videocheck en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Cátedra Deportes
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Daniela Bulaich alzó su voz tras las polémicas arbitrales que marcaron el reciente encuentro entre Alianza Lima y Circolo por la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley. Luego del partido, la argentina habló con la prensa y cuestionó la ausencia del videocheck, herramienta que permite revisar las decisiones de los árbitros durante los partidos.

La voleibolista consideró que los fallos arbitrales terminaron perjudicando a ambos equipos, haciendo hincapié en la importancia de contar con el Challenge en los partidos. “Hoy es muy difícil jugar sin videocheck; nosotras estamos muy acostumbradas, y los árbitros también”, manifestó.

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Daniela Bulaich expresó su preocupación por las polémicas arbitrales en Liga Peruana de Vóley

La voleibolista argentina recordó que los problemas con el sistema de revisión por video comenzaron durante el enfrentamiento entre Atenea y Regatas Lima; posteriormente, ocurrió en el duelo entre Alianza Lima y Circolo, donde se llevaron el triunfo. "Ojalá se pueda resolver y que los demás partidos vuelvan a jugarse con normalidad", mencionó Bulaich.

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En cuanto a la reciente victoria, Daniela Bulaich destacó la confianza que existe dentro del plantel blanquiazul y consideró que cualquiera de sus compañeras está preparada para asumir el protagonismo. "Creo que confía en todo el equipo, no solamente en mí. Somos un equipo con muchas jugadoras y creo que, en cualquier momento, puede jugar cualquiera", agregó.

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¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima afrontará su próximo partido ante Géminis el domingo 8 de noviembre a las 6.30 p. m. (hora peruana). Este cotejo es parte de la cuarta fecha de la Liga Peruana de Vóley.

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