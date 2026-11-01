Alianza Lima vs Circolo EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 El partido por la tercera jornada en la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima y Circolo se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Alianza Lima y Circolo se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Alianza Lima Vóley/Circolo/composición LR

Alianza Lima y Circolo se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Alianza Lima Vóley/Circolo/composición LR

Alianza Lima vs Circolo EN VIVO juegan HOY domingo 1 de noviembre, desde las 6.30 p. m. (hora peruana), por la Liga Peruana de Vóley. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Las dirigidas por Alejandro Schneider llegan a este encuentro luego de superar por 3-2 a Regatas en su segundo partido del campeonato nacional. Por el lado de Circolo, también ganó por el mismo resultado al equipo de Géminis, sumando su primera victoria en la temporada.

Canal para ver Alianza Lima vs Circolo

Alianza Lima vs Circolo llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2), donde podrás disfrutarlo por señal abierta. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Circolo?

El duelo entre Alianza Lima y Circolo se disputará este domingo 1 de noviembre y arrancará desde las 6.30 p. m. (hora peruana). Esta es la programación de horarios para los países del continente:

Colombia y Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8.30 p. m.

¿Dónde juega Alianza Lima vs Circolo?

El encuentro entre Alianza Lima y Circolo se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Circolo por internet?

La transmisión en línea de los partidos del campeonato peruano está a cargo de la aplicación de Latina, por la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Historial de Alianza Lima vs Circolo

Estos son los resultados de los últimos cinco enfrentamientos entre Alianza Lima y Circolo.

Alianza Lima 3 -0 Circolo | 24.01.26

-0 Circolo | 24.01.26 Alianza Lima 3 -0 Circolo | 12.11.25

-0 Circolo | 12.11.25 Circolo 0- 3 Alianza Lima | 19.04.25

| 19.04.25 Alianza Lima 3 -0 Circolo | 13.04.25

-0 Circolo | 13.04.25 Alianza Lima 3-1 Circolo | 23.02.25

Pronóstico de Alianza Lima vs Circolo

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Alianza Lima sobre Circolo.

Betsson: gana Alianza Lima (1,01), gana Circolo (11,00)

1XBet: gana Alianza Lima (1,01), gana Circolo (9,70)

Entradas para Alianza Lima vs Circolo

La venta de entradas para el encuentro entre Alianza Lima y Circolo se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus. Estos son los precios para asistir al partido.