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Julieta Lazcano reveló detalles sobre su polémica salida de Alianza Lima: "Se habló mucho de mi profesionalismo"

La central argentina habló sobre las críticas que recibió tras su salida de Alianza Lima y el vínculo que mantiene con sus excompañeras del cuadro blanquiazul.

Julieta Lazcano habló sobre las críticas tras su salida de Alianza Lima. Foto: Entre Ceja y Ceja/composición LR
Julieta Lazcano habló sobre las críticas tras su salida de Alianza Lima. Foto: Entre Ceja y Ceja/composición LR
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Julieta Lazcano, actual voleibolista de Atlético Atenea, volvió a pronunciarse sobre su polémica salida de Alianza Lima y dio detalles acerca de su actual relación con las jugadoras del equipo blanquiazul. En una entrevista en el podcast 'Entre Ceja y Ceja', la central argentina reconoció que las críticas recibidas tras su partida llegaron a afectarla, especialmente las que fueron relacionadas con su profesionalismo.

La 'Princesita' admitió que los comentarios sobre su desempeño profesional influyeron mucho, considerando que siempre ha intentado mantener un alto nivel de compromiso con su carrera deportiva. “En su momento sí, porque se habló mucho de mi profesionalismo. Y yo decía: ‘Pucha, con lo insoportablemente profesional que intento ser todos los días, que hablen de eso’”, expresó.

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Julieta Lazcano reveló detalles sobre su polémica salida de Alianza Lima

La voleibolista argentina indicó que comprende las distintas perspectivas que pueden haber sobre una misma situación. Por ello, sostuvo que no existe una única interpretación sobre su salida de Alianza Lima. “Creo que es polémico por cómo se dio, por cómo se habló y todo. Pero, en lo personal, yo había venido acá a cumplir un objetivo, que era salir campeona. Lo logramos. Después, lo que pasó en mi vida personal al día de hoy… ¿qué te voy a decir?”, afirmó.

De igual forma, la central descartó que exista un distanciamiento con sus antiguas compañeras del cuadro íntimo. Según explicó, todavía mantiene contacto con ellas, debido a que ambos equipos entrenan en el mismo lugar. “A las chicas las veo porque entrenamos todas en el mismo lugar. No pasa nada, son las tías de India (su hija)”, comentó entre risas.

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