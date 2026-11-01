Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Deportes

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: clasificación con el resultado de Alianza Lima vs Circolo

Terminó de jugarse la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 y así quedó la clasificación de la tabla de posiciones con Universitario como líder del torneo.

Así va la tabla de posiciones de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027.
Así va la tabla de posiciones de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027.FOTO: La República
Por
google iconLa República en Google

La tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 dejó grandes emociones tras los sorpresivos resultados que se registraron. A continuación, te contamos cómo marcha la tabla de posiciones, liderada por Universitario gracias a su invicto. Por su parte, Alianza Lima logró imponerse a Circolo en un reñido encuentro.

Clasificación Liga Peruana de Vóley 2026-27: Fecha 3

EQUIPOSPJSETSPUNTOS
1. Universitario39:09
2. San Martín39:19
3. Alianza Lima39:57
4. Atenea38:47
5. Rebaza Acosta38:56
6. Regatas Lima36:64
7. Wanka34:63
8. D. Soan34:73
9. Olva Latino33:63
10. Circolo34:82
11. Géminis32:91
12. Perú30:90

Partidos y resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

  • Deportivo Soan 3-1 Deportivo Wanka
  • San Martín 3-0 Géminis
  • Universitario 3-0 Olva Latino

DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE

  • Perú 0-3 Rebaza Acosta
  • Regatas Lima 1-3 Atenea
  • Alianza Lima 3-1 Circolo

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 1 de noviembre de 2026

Por Carlin | 1 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 30 de octubre de 2026

Por Carlin | 30 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso: pericia asegura que diputada de Juntos por el Perú postuló con firma y huella falsa

Alianza Lima reaccionó a tiempo y derrotó 3-1 a Circolo en la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley

El proyecto de Brasil que desafía al modelo Bukele en América Latina: presos plantaron 4,5 millones de árboles para restaurar bosques

Deportes

Alianza Lima reaccionó a tiempo y derrotó 3-1 a Circolo en la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley

“Para Maradona, Cristiano Ronaldo era más que Messi”: la polémica revelación del periodista argentino Sergio Levinsky sobre la relación entre Diego y Leo

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 15

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Las ‘mulas’ que transportan mercurio son clave para la minería ilegal

Municipalidad de Piura denunciará al Gobierno de Fujimori por no incluir a región en obras por FEN: "Han desfinanciado convenios"

Municipalidad de SJL denuncia ante Ética a diputado Víctor Piñán por presuntamente difundir información falsa sobre la comuna