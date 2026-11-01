Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: clasificación con el resultado de Alianza Lima vs Circolo Terminó de jugarse la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 y así quedó la clasificación de la tabla de posiciones con Universitario como líder del torneo.

Así va la tabla de posiciones de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. FOTO: La República