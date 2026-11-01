Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: clasificación con el resultado de Alianza Lima vs Circolo
Terminó de jugarse la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 y así quedó la clasificación de la tabla de posiciones con Universitario como líder del torneo.
La tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27 dejó grandes emociones tras los sorpresivos resultados que se registraron. A continuación, te contamos cómo marcha la tabla de posiciones, liderada por Universitario gracias a su invicto. Por su parte, Alianza Lima logró imponerse a Circolo en un reñido encuentro.
Clasificación Liga Peruana de Vóley 2026-27: Fecha 3
|EQUIPOS
|PJ
|SETS
|PUNTOS
|1. Universitario
|3
|9:0
|9
|2. San Martín
|3
|9:1
|9
|3. Alianza Lima
|3
|9:5
|7
|4. Atenea
|3
|8:4
|7
|5. Rebaza Acosta
|3
|8:5
|6
|6. Regatas Lima
|3
|6:6
|4
|7. Wanka
|3
|4:6
|3
|8. D. Soan
|3
|4:7
|3
|9. Olva Latino
|3
|3:6
|3
|10. Circolo
|3
|4:8
|2
|11. Géminis
|3
|2:9
|1
|12. Perú
|3
|0:9
|0
Partidos y resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027
SÁBADO 31 DE OCTUBRE
- Deportivo Soan 3-1 Deportivo Wanka
- San Martín 3-0 Géminis
- Universitario 3-0 Olva Latino
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE
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- Perú 0-3 Rebaza Acosta
- Regatas Lima 1-3 Atenea
- Alianza Lima 3-1 Circolo