Universitario vs Olva Latino EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 El enfrentamiento por la tercera jornada de la Liga Peruana de Vóley entre Universitario y Olva Latino se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Universitario y Olva Latino se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Universitario/Olva Latino/composición LR

Universitario y Olva Latino se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Universitario/Olva Latino/composición LR

Universitario vs Olva Latino EN VIVO juegan HOY sábado 31 de octubre, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), por la Liga Peruana de Vóley. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo dirigido por Francisco Hervás llega a este duelo tras superar por 3-0 a Wanka en su segundo partido del campeonato. Por el lado de Olva Latino, también ganó por el mismo marcador al combinado de la selección peruana sub-19. De ganar este encuentro frente a las 'Pumas', las igualarían en la tabla de posiciones.

¿A qué hora juega Universitario vs Olva Latino?

El duelo entre Universitario y Olva Latino se disputará este sábado 31 de octubre y arrancará desde las 7.00 p. m. (hora peruana). Esta es la programación de horarios para los países del continente:

Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8.00 p. m.

¿Dónde juega Universitario vs Olva Latino?

El encuentro entre Universitario y Olva Latino se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Canal para ver Universitario vs Olva Latino

Universitario vs Olva Latino llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2), donde podrás disfrutarlo por señal abierta. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

¿Cómo ver Universitario vs Olva Latino por internet?

La transmisión en línea de los partidos del campeonato peruano está a cargo de la aplicación de Latina, por la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Historial de Universitario vs Olva Latino

Estos son los resultados de los últimos cuatro enfrentamientos entre Universitario y Olva Latino.

Universitario 3 -2 Olva Latino | 18.01.26

-2 Olva Latino | 18.01.26 Olva Latino 0- 3 Universitario | 29.11.26

| 29.11.26 Olva Latino 0- 3 Universitario | 18.01.25

| 18.01.25 Universitario 3-2 Olva Latino | 30.11.23

Pronóstico de Universitario vs Olva Latino

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Universitario sobre Olva Latino.

Betsson: gana Universitario (1,01), gana Olva Latino (9,00)

1XBet: gana Universitario (1,01), gana Olva Latino (9,70)

Entradas para Universitario vs Olva Latino

La venta de entradas para el encuentro entre Universitario y Olva Latino se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus. Estos son los precios para asistir al partido.