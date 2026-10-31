Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Deportes

Universitario vs Olva Latino EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027

El enfrentamiento por la tercera jornada de la Liga Peruana de Vóley entre Universitario y Olva Latino se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Universitario y Olva Latino se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Universitario/Olva Latino/composición LR
Universitario y Olva Latino se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Universitario/Olva Latino/composición LR
Por
google iconLa República en Google

Universitario vs Olva Latino EN VIVO juegan HOY sábado 31 de octubre, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), por la Liga Peruana de Vóley. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo dirigido por Francisco Hervás llega a este duelo tras superar por 3-0 a Wanka en su segundo partido del campeonato. Por el lado de Olva Latino, también ganó por el mismo marcador al combinado de la selección peruana sub-19. De ganar este encuentro frente a las 'Pumas', las igualarían en la tabla de posiciones.

Puedes ver

Julieta Lazcano reveló detalles sobre su polémica salida de Alianza Lima: "Se habló mucho de mi profesionalismo"

lr.pe

¿A qué hora juega Universitario vs Olva Latino?

El duelo entre Universitario y Olva Latino se disputará este sábado 31 de octubre y arrancará desde las 7.00 p. m. (hora peruana). Esta es la programación de horarios para los países del continente:

  • Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8.00 p. m.

¿Dónde juega Universitario vs Olva Latino?

El encuentro entre Universitario y Olva Latino se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Canal para ver Universitario vs Olva Latino

Universitario vs Olva Latino llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2), donde podrás disfrutarlo por señal abierta. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

¿Cómo ver Universitario vs Olva Latino por internet?

La transmisión en línea de los partidos del campeonato peruano está a cargo de la aplicación de Latina, por la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Puedes ver

Gabriel Costa reveló inesperado deseo para el Sporting Cristal vs Alianza Lima: “Quiero que salga campeón la ‘U’”

lr.pe

Historial de Universitario vs Olva Latino

Estos son los resultados de los últimos cuatro enfrentamientos entre Universitario y Olva Latino.

  • Universitario 3-2 Olva Latino | 18.01.26
  • Olva Latino 0-3 Universitario | 29.11.26
  • Olva Latino 0-3 Universitario | 18.01.25
  • Universitario 3-2 Olva Latino | 30.11.23

Pronóstico de Universitario vs Olva Latino

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Universitario sobre Olva Latino.

  • Betsson: gana Universitario (1,01), gana Olva Latino (9,00)
  • 1XBet: gana Universitario (1,01), gana Olva Latino (9,70)

Entradas para Universitario vs Olva Latino

La venta de entradas para el encuentro entre Universitario y Olva Latino se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus. Estos son los precios para asistir al partido.

  • General Sur: 25 soles
  • General Norte: 25 soles
  • General Oriente: 25 soles
  • General Occidente: 25 soles
  • Sur Preferente: 30 soles
  • Norte Preferente: 30 soles
  • Oriente Preferente: 45 soles
  • Occidente Preferente: 45 soles

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

Digital Market

Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

PRECIO

S/ 35.90
Comprar
Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

Digital Market

Office 365 Pro Plus Permanente- 5 Dispositivos (Correo/Contraseña) 1 año

PRECIO

S/ 35.90
Comprar
Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

A & C Estética Integral y Spa.

Tratamiento Reductor Intensivo con Lipo-Láser + ultracavitación y más

PRECIO

S/ 169.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 30 de octubre de 2026

Por Carlin | 30 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Universitario vs Olva Latino EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027

Partidos de hoy, sábado 31 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Temblor en Perú hoy EN VIVO, sábado 31 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Deportes

Partidos de hoy, sábado 31 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Barcelona vs Alavés EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 11 de LaLiga de España

Luis Carlos Arias Schreiber: “Si Alejandro Olmedo hubiera pertenecido a una élite limeña o arequipeña, sería extraordinario lo que ha logrado”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

José Chlimper, la mano que mueve los hilos del poder político en el fujimorato