Alianza Atlético - Universitario: día, hora y canal confirmado del decisivo partido del Torneo Clausura
El equipo de Fabián Bustos visita el Mansiche de Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. Revisa todos los detalles del partido U vs Alianza Atlético.
El Mansiche de Trujillo será testigo de una final adelantada en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Luego de empatar contra Melgar en el Monumental de Ate, Universitario de Deportes tiene la dura misión de vencer a Alianza Atlético de Sullana.
El Vendaval del Norte es uno de los equipos que mejor juega en la temporada y sueña con ganar el segundo certamen del año.
¿Cuándo juega Alianza Atlético - Universitario por el Torneo Clausura?
El partido entre Alianza Atlético y Universitario, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, se jugará este domingo 18 de octubre en el Estadio Mansiche de Trujillo.
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¿A qué hora juega Alianza Atlético - Universitario por el Torneo Clausura?
En territorio peruano, el decisivo cotejo que reunirá a churres y cremas se podrá seguir a partir de las 3.30 p. m.
¿Dónde ver Alianza Atlético - Universitario?
Puedes seguir el enfrentamiento entre Alianza Atlético vs Universitario por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.
Alianza Atlético - Universitario: últimos partidos
Así terminaron los cinco últimos cruces entre Alianza Atlético y la U por el fútbol peruano. Los merengues registran tres victorias frente a uno de los rivales que más los complica.
- Universitario 1-2 Alianza Atlético | 26.04.26
- Alianza Atlético 0-2 Universitario | 01.10.25
- Universitario 0-1 Alianza Atlético | 11.05.25
- Alianza Atlético 0-3 Universitario | 15.09.24
- Universitario 1-0 Alianza Atlético | 05.04.24
Tabla de posiciones del Torneo Clausura
Universitario y Alianza Atlético se ubican en los primeros lugares de la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|Puntos
|1
|Sporting Cristal
|11
|+11
|22
|2
|Deportivo Garcilaso
|11
|+11
|22
|3
|Alianza Atlético
|11
|+5
|22
|4
|Sport Huancayo
|11
|+4
|22
|5
|Universitario
|11
|+3
|21
|6
|Juan Pablo II
|11
|+8
|19
|7
|Melgar
|11
|+7
|19
|8
|Alianza Lima
|11
|+4
|19
|9
|Sport Boys
|11
|+5
|18
|10
|Cusco FC
|11
|+4
|18
|11
|Atlético Grau
|11
|+1
|17
|12
|Cienciano
|11
|-4
|11
|13
|FC Cajamarca
|11
|-6
|11
|14
|Comerciantes Unidos
|11
|-1
|10
|15
|Los Chankas
|11
|-13
|9
|16
|CD Moquegua
|11
|-12
|7
|17
|ADT
|11
|-13
|6
|18
|UTC*
|11
|-14
|-3