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Alianza Atlético - Universitario: día, hora y canal confirmado del decisivo partido del Torneo Clausura

El equipo de Fabián Bustos visita el Mansiche de Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. Revisa todos los detalles del partido U vs Alianza Atlético.

Alianza Atlético no jugará de local en el Campeones del 36. Foto: composición LR/Alianza Atlético/Universitario
Alianza Atlético no jugará de local en el Campeones del 36. Foto: composición LR/Alianza Atlético/Universitario
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El Mansiche de Trujillo será testigo de una final adelantada en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Luego de empatar contra Melgar en el Monumental de Ate, Universitario de Deportes tiene la dura misión de vencer a Alianza Atlético de Sullana.

El Vendaval del Norte es uno de los equipos que mejor juega en la temporada y sueña con ganar el segundo certamen del año.

Puedes ver

Alianza Lima - Atlético Grau: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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¿Cuándo juega Alianza Atlético - Universitario por el Torneo Clausura?

El partido entre Alianza Atlético y Universitario, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, se jugará este domingo 18 de octubre en el Estadio Mansiche de Trujillo.

¿A qué hora juega Alianza Atlético - Universitario por el Torneo Clausura?

En territorio peruano, el decisivo cotejo que reunirá a churres y cremas se podrá seguir a partir de las 3.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Atlético - Universitario?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Alianza Atlético vs Universitario por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.

Alianza Atlético - Universitario: últimos partidos

Así terminaron los cinco últimos cruces entre Alianza Atlético y la U por el fútbol peruano. Los merengues registran tres victorias frente a uno de los rivales que más los complica.

  • Universitario 1-2 Alianza Atlético | 26.04.26
  • Alianza Atlético 0-2 Universitario | 01.10.25
  • Universitario 0-1 Alianza Atlético | 11.05.25
  • Alianza Atlético 0-3 Universitario | 15.09.24
  • Universitario 1-0 Alianza Atlético | 05.04.24
Puedes ver

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026-27: partidos, horarios y canal confirmado para ver el torneo

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Universitario y Alianza Atlético se ubican en los primeros lugares de la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

PosiciónClubPJDGPuntos
1Sporting Cristal11+1122
2Deportivo Garcilaso11+1122
3Alianza Atlético11+522
4Sport Huancayo11+422
5Universitario11+321
6Juan Pablo II11+819
7Melgar11+719
8Alianza Lima11+419
9Sport Boys11+518
10Cusco FC11+418
11Atlético Grau11+117
12Cienciano11-411
13FC Cajamarca11-611
14Comerciantes Unidos11-110
15Los Chankas11-139
16CD Moquegua11-127
17ADT11-136
18UTC*11-14-3

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