Alianza Atlético - Universitario: día, hora y canal confirmado del decisivo partido del Torneo Clausura

Alianza Atlético no jugará de local en el Campeones del 36. Foto: composición LR/Alianza Atlético/Universitario

Alianza Atlético no jugará de local en el Campeones del 36. Foto: composición LR/Alianza Atlético/Universitario

El Mansiche de Trujillo será testigo de una final adelantada en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Luego de empatar contra Melgar en el Monumental de Ate, Universitario de Deportes tiene la dura misión de vencer a Alianza Atlético de Sullana.

El Vendaval del Norte es uno de los equipos que mejor juega en la temporada y sueña con ganar el segundo certamen del año.

¿Cuándo juega Alianza Atlético - Universitario por el Torneo Clausura?

El partido entre Alianza Atlético y Universitario, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, se jugará este domingo 18 de octubre en el Estadio Mansiche de Trujillo.

¿A qué hora juega Alianza Atlético - Universitario por el Torneo Clausura?

En territorio peruano, el decisivo cotejo que reunirá a churres y cremas se podrá seguir a partir de las 3.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Atlético - Universitario?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Alianza Atlético vs Universitario por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.

Alianza Atlético - Universitario: últimos partidos

Así terminaron los cinco últimos cruces entre Alianza Atlético y la U por el fútbol peruano. Los merengues registran tres victorias frente a uno de los rivales que más los complica.

Universitario 1-2 Alianza Atlético | 26.04.26

Alianza Atlético 0-2 Universitario | 01.10.25

Universitario 0-1 Alianza Atlético | 11.05.25

Alianza Atlético 0-3 Universitario | 15.09.24

Universitario 1-0 Alianza Atlético | 05.04.24

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Universitario y Alianza Atlético se ubican en los primeros lugares de la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.