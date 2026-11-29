Alejandro Schneider, DT de Alianza Lima, sobre clásico ante Universitario por la Liga Peruana de Vóley: "Trabajaremos como siempre" El clásico por el campeonato nacional será el último partido de las blanquiazules antes de empezar su camino en el Mundial de Clubes de Vóley. Alejandro Schneider calificó el duelo como "especial".

Alianza Lima venció a Perú Sub-19 en la Liga Peruana de Vóley y ahora se prepara para enfrentar a Universitario de Deportes. El clásico será el último partido de las victorianas antes de viajar a Brasil para disputar el Mundial de Clubes.

El entrenador argentino Alejandro Schneider destacó la consolidación del plantel y el proceso para definir las funciones de sus jugadoras. Asimismo, indicó que el próximo encuentro tendrá un significado especial.

Alejandro Schneider sobre Universitario

El estratega de 44 años reconoció que el clásico será un partido especial por lo que representan Alianza Lima y Universitario en el país. Aun así, precisó que el equipo lo preparará con la misma responsabilidad que los demás compromisos.

"Tomamos todos los partidos con la misma responsabilidad. Vamos a entrenar, sabemos que es un choque especial por lo que representan las dos instituciones en el país, pero nos mentalizaremos para un partido duro y clave. Lo vamos a trabajar de la misma manera que trabajamos siempre", manifestó para el canal de YouTube del periodista Gerson Cuba.

Schneider también valoró el nivel del cuadro crema, al que describió como un equipo con individualidades de calidad y un comando técnico que trabaja intensamente.

"Sabemos que es un buen equipo, que tiene buenas individualidades y un staff que también trabaja mucho. Será un partido duro, más allá de los últimos encuentros que hayan jugado entre estos dos equipos, por la calidad de jugadoras que tiene", agregó.

Alianza Lima piensa en el Mundial de Clubes

Además del torneo local, Alianza Lima tiene en el horizonte su participación en el Mundial de Clubes de Vóley. Schneider sostuvo que las jugadoras atraviesan un buen momento físico y que la cita internacional representa una experiencia importante para el plantel, que afronta ambos desafíos en una etapa de consolidación.

"Físicamente las chicas están muy bien y nos encuentra en un buen momento para nuestro próximo partido y para la cita del Mundial, que sabemos que es súper importante y será una gran experiencia para todos", concluyó.

¿Cuándo juegan Alianza Lima y Universitario por la Liga Peruana de Vóley?

Las vigentes tricampeonas enfrentarán a las Pumas el sábado 5 de diciembre a partir de las 7.00 p. m. El duelo corresponde a la octava jornada de la fase 1.