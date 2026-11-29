Horacio Calcaterra dejó firme mensaje tras empate de Universitario ante Sport Huancayo: "Había que lavarnos la cara" El futbolista de Universitario valoró el empate ante Sport Huancayo y aseguró que el equipo crema conseguirá la clasificación a la final de la Liga 1 2026.

Universitario mantiene intactas sus posibilidades de llegar a la final de la Liga 1 2026. Luego de igualar 0-0 ante Sport Huancayo por la semifinal de ida, Horacio Calcaterra se pronunció en 'L1 Max' y transmitió confianza de cara al encuentro de vuelta, donde el conjunto crema buscará sellar su clasificación en el estadio Monumental.

El experimentado futbolista se refirió al compromiso que tuvo el plantel para conseguir un buen resultado luego de la dura derrota de hace una semana en Huancayo. "Había que lavarnos la cara", mencionó Horacio Calcaterra.

Horacio Calcaterra dejó firme mensaje tras empate de Universitario ante Sport Huancayo

'Calca' dejó en claro que el plantel confía en conseguir el objetivo en el siguiente encuentro, donde serán locales en el estadio Monumental ante su hinchada. "El viernes tenemos que ganarlo en casa", manifestó el volante del cuadro merengue.

El empate sin goles dejó la serie completamente abierta, por lo que ambos equipos tendrán que buscar la victoria en el partido de vuelta. Universitario contará con el respaldo de su público y tendrá la chance de avanzar a la final del campeonato.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Universitario y Sport Huancayo?

El duelo por la semifinal de vuelta entre Universitario y Sport Huancayo se realizará el próximo viernes 4 de diciembre a las 8.30 p. m. en el estadio Monumental. La 'U' no podrá contar con la presencia de Aldo Corzo para este duelo, mientras que Sport Huancayo sufrirá las ausencias de Daniel Porozo y Piero Magallanes, teniendo en cuenta que los tres futbolistas mencionados fueron expulsados en el partido de ida.