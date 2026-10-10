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Universitario vs Melgar EN VIVO: a qué hora juegan el partido del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Fabián Bustos necesita un triunfo en su debut para seguir en los primeros lugares de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. Sigue la transmisión del U vs Melgar.

Universitario vs Melgar juegan en el Monumental por el Torneo Clausura. Foto: composición LR/Universitario/Melgar
Universitario vs Melgar juegan en el Monumental por el Torneo Clausura. Foto: composición LR/Universitario/Melgar
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Universitario vs Melgar EN VIVO HOY | El partido de la U ante los arequipeños se juega en el Estadio Monumental de Ate a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). La transmisión está a cargo de la señal de L1 Max; asimismo, puedes seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que ofrece La República Deportes.

El equipo que ahora es comandado por Fabián Bustos busca un triunfo que le permita seguir de cerca al líder Deportivo Garcilaso en la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1.

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¿A qué hora juegan Universitario vs Melgar?

Los equipos de Universitario y Melgar se enfrentan por la fecha 11 del Torneo Clausura. Este duelo se juega este sábado 10 de octubre desde las 7.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.
  • España: 2.00 a. m. (domingo 11)

¿Dónde ver Universitario vs Melgar?

El partido Universitario de Deportes - Melgar será transmitido en territorio peruano a través del canal L1 Max.

Alineaciones probables de Universitario vs Melgar

  • Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Jairo Concha, Jorge Murrugarra, Piero Quispe, César Inga; Gianluca Lapadula y Alex Valera.
  • Melgar: Jorge Cabezudo; Matías Lazo, Juan Escobar, Leonel González, Nelson Cabanillas; Cristian Bordacahar, Horacio Orzán, Kevin Minda, Matías Zegarra; Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta.
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¿Cómo ver Universitario vs Melgar por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o vía Movistar TV App, DGO, etc.

Pronóstico de Universitario vs Melgar

Las principales casas de apuestas le otorgan el favoritismo a Universitario de Deportes sobre los rojinegros.

  • Betsson: gana Universitario (1,82), empate (3,30), gana Melgar (4,30)
  • Betano: gana Universitario (1,88), empate (3,45), gana Melgar (5,00)
  • Bet365: gana Universitario (1,80), empate (2,88), gana Melgar (5,00)
  • 1XBet: gana Universitario (1,81), empate (3,08), gana Melgar (4,96)
  • Coolbet: gana Universitario (1,84), empate (3,25), gana Melgar (4,60)
  • Doradobet: gana Universitario (1,84), empate (3,00), gana Melgar (5,75).

¿En qué estadio juegan Universitario vs Melgar?

El recinto que albergará el partido entre la U vs Melgar será el Estadio Monumental de Ate. Este escenario tiene capacidad para más de 60.000 espectadores.

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