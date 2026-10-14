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Alianza Lima - Atlético Grau: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los equipos de Alianza Lima y Atlético Grau se verán las caras en Matute en el último enfrentamiento del sábado por la jornada 12 del Torneo Clausura.

Alianza Lima y Atlético Grau se enfrentan en el estadio Alejandro Villanueva. Foto: composición LR/ChatGPT
Alianza Lima y Atlético Grau se enfrentan en el estadio Alejandro Villanueva. Foto: composición LR/ChatGPT
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Alianza Lima busca alcanzar a los líderes del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Pablo Guede recibirá a Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva con el objetivo de sumar una nueva victoria en el campeonato. Actualmente, el conjunto íntimo marcha en el octavo lugar con 19 puntos, a solo tres unidades de los equipos que encabezan la tabla de posiciones.

En cuanto al cuadro piurano, se encuentra en el undécimo puesto con 17 puntos. De ganar este partido, podrían meterse en la lucha del Clausura, considerando que varios equipos están peleando muy de cerca. Un dato a tener en cuenta es que de los últimos cinco enfrentamientos jugando en Lima, el conjunto blanquiazul no ha perdido ante los 'albos', teniendo el favoritismo para este encuentro.

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¿Cuándo juega Alianza Lima - Atlético Grau?

Ambos equipos se enfrentan el sábado 17 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 33.000 espectadores.

¿A qué hora juega Alianza Lima - Atlético Grau?

El encuentro arrancará a las 8.30 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 7.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.
  • España: 3.30 a. m. (domingo 18/10)
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¿En qué canal ver Alianza Lima - Atlético Grau?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Alianza Lima y Atlético Grau por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.

Pronósticos para el Alianza Lima - Atlético Grau

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre Atlético Grau.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,32), empate (4,65), gana Atlético Grau (9,30)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,37), empate (4,90), gana Atlético Grau (7,90)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,33), empate (4,75), gana Atlético Grau (9,00)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,33), empate (4,75), gana Atlético Grau (8,55)
  • Caliente: gana Alianza Lima (1,35), empate (4,70), gana Atlético Grau (8,70)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,36), empate (5,00), gana Atlético Grau (8,50).

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