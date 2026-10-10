Barcelona - Galatasaray: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la Champions League
Los equipos de Barcelona y Galatasaray se enfrentan en uno de los partidos más llamativos de la segunda jornada en la fase de liga de la Champions League.
La segunda fecha en la fase de liga de la Champions League 2026-27 nos trae grandes encuentros. Uno de los duelos más llamativos de la jornada tendrá como protagonistas a Barcelona y Galatasaray. El cuadro culé es uno de los candidatos a llevarse el título del torneo europeo.
El equipo dirigido por el técnico Hansi Flick, actual líder de LaLiga española enfrentará a Galatasaray, equipo que será local en Estambul. Los culés golearon 5-1 a Feyenoord en el debut, mientras que el cuadro turco cayó 3-1 ante Sporting de Lisboa en calidad de visita.
¿Cuándo se juega el partido Barcelona - Galatasaray?
El duelo entre Barcelona y Galatasaray por la fecha 2 de la Champions League 2026-27 se disputará el martes 13 de octubre en el estadio Rams Park, ubicado en Estambul.
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¿A qué hora juega Barcelona - Galatasaray por la Champions League?
En territorio peruano, el choque entre los equipos de Barcelona y Galatasaray podrá seguirse a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 1.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Barcelona - Galatasaray?
La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).
- Sudamérica: ESPN, Disney Plus
- Brasil: TNT Sports
- Centroamérica y México: TNT Sports, Disney Plus
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN
- España: Movistar Liga de Campeones, DAZN
Historial Barcelona - Galatasaray: últimos partidos
Estos son los resultados de los únicos encuentros entre ambos clubes en torneos oficiales.
- Galatasaray 1-2 Barcelona | 17.03.22 | Europa League
- Barcelona 0-0 Galatasaray | 10.03.22 | Europa League
- Barcelona 3-1 Galatasaray | 13.11.02 | Champions League
- Galatasaray 0-2 Barcelona | 24.09.02 | Champions League
- Galatasaray 0-1 Barcelona | 19.03.02 | Champions League