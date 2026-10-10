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Barcelona - Galatasaray: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la Champions League

Los equipos de Barcelona y Galatasaray se enfrentan en uno de los partidos más llamativos de la segunda jornada en la fase de liga de la Champions League.

Barcelona y Galatasaray se enfrentan en la Champions League. Foto: Composición LR/ChatGPT
Barcelona y Galatasaray se enfrentan en la Champions League. Foto: Composición LR/ChatGPT
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La segunda fecha en la fase de liga de la Champions League 2026-27 nos trae grandes encuentros. Uno de los duelos más llamativos de la jornada tendrá como protagonistas a Barcelona y Galatasaray. El cuadro culé es uno de los candidatos a llevarse el título del torneo europeo.

El equipo dirigido por el técnico Hansi Flick, actual líder de LaLiga española enfrentará a Galatasaray, equipo que será local en Estambul. Los culés golearon 5-1 a Feyenoord en el debut, mientras que el cuadro turco cayó 3-1 ante Sporting de Lisboa en calidad de visita.

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¿Cuándo se juega el partido Barcelona - Galatasaray?

El duelo entre Barcelona y Galatasaray por la fecha 2 de la Champions League 2026-27 se disputará el martes 13 de octubre en el estadio Rams Park, ubicado en Estambul.

¿A qué hora juega Barcelona - Galatasaray por la Champions League?

En territorio peruano, el choque entre los equipos de Barcelona y Galatasaray podrá seguirse a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona - Galatasaray?

La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

  • Sudamérica: ESPN, Disney Plus
  • Brasil: TNT Sports
  • Centroamérica y México: TNT Sports, Disney Plus
  • Estados Unidos: Paramount+, DAZN
  • España: Movistar Liga de Campeones, DAZN
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Historial Barcelona - Galatasaray: últimos partidos

Estos son los resultados de los únicos encuentros entre ambos clubes en torneos oficiales.

  • Galatasaray 1-2 Barcelona | 17.03.22 | Europa League
  • Barcelona 0-0 Galatasaray | 10.03.22 | Europa League
  • Barcelona 3-1 Galatasaray | 13.11.02 | Champions League
  • Galatasaray 0-2 Barcelona | 24.09.02 | Champions League
  • Galatasaray 0-1 Barcelona | 19.03.02 | Champions League

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