El Vendaval fichó a 2 delanteros provenientes de la Primera Nacional de Argentina. Foto: composición de LR/Alianza Atlético

En el mercado de fichajes de la Liga 1 2026, ciertos equipos han mostrado predilección por refuerzos extranjeros de mercados específicos. Sporting Cristal con el fútbol brasileño y Melgar con la liga mexicana son un par de ejemplos. Alianza Atlético de Sullana, por su parte, ha encontrado un nicho interesante en el ascenso argentino.

Para esta temporada, el Vendaval ya ha contratado a tres futbolistas provenientes de dicho entorno. Con estas incorporaciones, los churres buscan armar un plantel equilibrado que le permita dar pelea tanto a nivel local como en la Copa Sudamericana.

¿A qué jugadores del ascenso argentino fichó Alianza Atlético?

El primer futbolista que arribó a Sullana desde la Primera Nacional (segunda división de Argentina) fue el delantero Franco Coronel. El jugador de 32 años llega procedente del Club Atlético Agropecuario tras haber disputado 16 partidos en el 2025, con un saldo de un gol y dos asistencias.

Por su parte, el mediocampista Germán Díaz, de 29 años, viene de tener continuidad en el Club Atlético Racing de Córdoba. En dicho equipo, jugó 25 partidos por el campeonato de ascenso y uno por Copa Argentina, en los cuales brindó dos asistencias.

Finalmente, Valentín Robaldo es el que llega con números más alentadores. El delantero de 25 años registró cinco goles y tres asistencias en 28 partidos con el Club Atlético Colegiales. Fue titular en la mayoría de estos cotejos y apunta a ser el '9' del cuadro sullanense tras la salida de Agustín Graneros.

Lista completa de fichajes de Alianza Atlético

Con los tres ya mencionados, en total son cinco los 'jales' que el cuadro dirigido por Federico Urciuoli lleva concretados hasta el momento.